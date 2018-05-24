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Бывший вице-мэр Великого Новгорода приговорен к 11 годам колонии за педофилию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бывшего вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева приговорили к 11 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних и распространение детской порнографии. Соответствующее решение 24 мая принял Новгородский районный суд.

Разврату не подлежит
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«По совокупности преступления путем частичного сложения наказаний назначить Фадееву окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — приводит ТАСС заявление судьи.

Приговор пока не вступил в силу и защита чиновника может его обжаловать.

По версии следствия, обвиняемый в течение нескольких лет размещал на фейковой странице в соцсети видеоролики с детской порнографией. Кроме того, с 2014 по 2016 год Фадеев вступал в переписку с мальчиками и совершил действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних собеседников. Его задержали в мае 2016 года.

В тот же период обвиняемый курировал в мэрии  комитеты по молодежной политике, образованию, культуре и спорту, а также отвечал за организацию городских праздников и реставрацию объектов культуры.

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