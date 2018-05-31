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РЖД избавится от устаревших туалетов в поездах к 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дочерняя компания РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) избавится от вагонов с устаревшими туалетами гравитационного типа и поменяет их на современные, оснащенные биотуалетами. Об этом рассказал гендиректор предприятия Петр Иванов газете РБК.  

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Для обновления пассажирского состава к 2025 РЖД планирует закупить около 5 тыс. новых вагонов у «Трансмашхолдинга», инвестировав в эти нужды более 230 млрд рублей. ФПК уже согласовала с производителем техзадание на модели одноэтажного и двухэтажного вагонов. Перевозчик начнет покупать их уже с 2019 года.

По словам Иванова, помимо современных туалетов, вагоны оснащены кондиционерами, индивидуальными розетками, usb-портами для подзарядки гаджетов, а также оборудованием для беспроводного интернета. Топ-менеджер ожидает, что в будущем будут добавлены душевые кабины. 

Гендиректор ФПК также добавил, что в первую очередь РЖД поставит новые вагоны в сообщении с курортными городами черноморского побережья, которые в летний период традиционно пользуются высоким спросом. Он уверен, что это напрямую повлияет на повышение комфорта в пути как для взрослых пассажиров, так и детей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году власти РФ пообещали не повышать стоимость проезда в электричках и плацкартных вагонах дальнего следования.

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