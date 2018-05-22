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РЖД изучит возможность перевозки детей с проводником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пилотный проект по сопровождению детей старше 10 лет в поездах запустят на маршруте Москва–Санкт-Петербург. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с депутатами Госдумы от фракции «Единая Россия».

По его словам, выбор маршрута обусловлен отсутствием остановок по пути следования, что уменьшает вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Думаю, что до конца года мы это изучим в таком очень жестком режиме и потом <…> пообсуждаем», — заключил Белозеров.

Ранее о запуске в 2018 году услуги сопровождения проводником ребенка старше 10 лет в поезде говорил гендиректор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее общество РЖД. — iz.ru) Петр Иванов. Аналогичный сервис предоставляется на рынке авиаперевозок. Его предоставляют большинство российских перевозчиков.

22 мая РЖД выступили с инициативой вносить дебоширов в черные списки сроком на год.

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