Драйвер роста

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты исследования, посвященного состоянию пригородного железнодорожного комплекса и перспективам его развития. В опросе приняли участие ведущие эксперты в области транспорта. Хорошо известно, сколь важна для населения стабильная работа электричек. Поэтому актуальность темы сомнений не вызывает. Более того, в последнее время к отрасли приковано пристальное внимание руководства страны. Осенью 2017 года состоялось заседание Госсовета, посвященное развитию пригородных пассажирских перевозок. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Как отметили опрошенные ФОМом специалисты, устойчивое функционирование пригородного железнодорожного комплекса является важным фактором экономического и социального развития. Электрички обеспечивают высокую мобильность рабочей силы, способствуют повышению производительности труда и росту капитала, поддерживают надежную коммуникацию между населенными пунктами. По данным Росстата, доля электричек в пригородном сообщении по показателям пассажирооборота в целом по стране составляет 64,6%. Для сравнения, на автобусы и маршрутные такси приходится всего 35,3%.

Говоря о вызовах, с которыми сталкивается отрасль, эксперты в первую очередь указывали на проблему старения подвижного состава. Именно она в настоящий момент стоит наиболее остро. По данным РЖД, к 2030 году будет списано около половины действующего парка и понадобится 4159 новых вагонов. Однако меры необходимо принимать сейчас, в противном случае, уже к 2020 году нехватка вагонов может составить более 1,4 тыс. единиц.

Участники опроса ответили, что единственной компанией в отрасли, которая осуществляет стратегическую программу развития, системно обновляя подвижной состав и внедряя передовые технологии, является Центральная ППК. Благодаря долгосрочным договорам на перевозку с Москвой и Московской областью, ЦППК до 2028 года заменит 70% парка на новые и современные электрички, в частности, в течение ближайших трех лет ЦППК закупит 103 поезда.

Эксперты считают, что пример ЦППК может стать моделью для других региональных перевозчик, перед которыми также стоит задача обновления подвижного состава.

Безусловно, замена парка электропоездов невозможно без решения другого вопроса, требующего системного подхода — недостаточного финансирования отрасли. Глава РЖД Олег Белозеров, выступая на состоявшемся в декабре итоговом заседании правления компании, отметил: «Поставлена задача обеспечить безубыточность пригородного пассажирского комплекса».

Как утверждают эксперты, опрошенные ФОМом, сейчас целый ряд ППК находится ниже уровня безубыточности или балансирует на грани рентабельности. Одна из причин состоит в том, что многие регионы не компенсируют перевозчикам выпадающие доходы, а средства из федерального бюджета на эти цели выделяются регионам не в полном объеме.

В то же время участники исследования ФОМа подчеркнули, что необходимые меры для коренного улучшения ситуации уже принимаются — Минтрансом разработан новый федеральный закон «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации». Законопроект формирует новую модель организации гарантированного транспортного обслуживания населения через заключение долгосрочных договоров с перевозчиками, а также подготовку регионами комплексных планов транспортного обслуживания. Со своей стороны ФАС разработала новые методики расчета обоснованных тарифов для перевозчиков и ставок на аренду и техническое обслуживание поездов. Благодаря этим документам в сфере пассажирских железнодорожных перевозок должна появиться новая регуляторная модель.

Эксперты в ходе опроса ФОМа обратили внимание на то, что правительство при активном содействии Минтранса и РЖД установило на пригородные пассажирские перевозки нулевой НДС и коэффициент 0,01 к тарифу за пользование инфраструктурой. Финансовая поддержка будет оказываться государством в течение 15 лет, что в совокупности с обновленной нормативно-правовой базой позволяет сформировать прочный фундамент для развития сферы пригородных железнодорожных перевозок.

Вместе с тем, как отмечают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ, «любое законодательство, любые меры будут необходимыми, но не достаточными, если у регионов нет понимания, зачем им нужны электрички». Аналитический центр разработал методику, которая позволяет определить экономическую эффективность и практическую пользу от пригородного транспорта. Методика должна помочь региональным властям рассчитать конкретные выгоды от субсидирования электричек.

По расчетам Аналитического центра, каждый вложенный рубль в пригородное сообщение дает экономике дополнительные доходы. Например, в Московской области рубль вложений в электрички приносит до 5 рублей дополнительного дохода. Уровень доходов от работы электричек зависит от конкретного субъекта РФ, но по расчетам специалистов регионы в любом случае оказываются в выигрыше.

Кроме того, специалисты отмечают возникновение агломерационного эффекта, выражающегося в общем росте среднего уровня зарплат в пригороде, благодаря расширению рынка труда. Сама возможность искать работу в другом районе агломерации поддерживает уровень зарплат на местах.

Участники исследования ФОМа подчеркивают, что задача организации транспортного обслуживания населения находится прежде всего в зоне ответственности региональных администраций. При этом с помощью новых методик региональные власти могут планировать маршруты и оценивать непосредственные выгоды от работы электричек. Экспертные расчеты показывают, что субсидии и дотации на данный вид транспорта многократно окупаются и значительно способствуют социально-экономическому развитию регионов.