В США разработали компьютер размером с рисовое зернышко

Разработчики компании IBM и ученые Мичиганского университета в США создали компьютер, размер которого не превышает 0,03 мм. Об этом сообщается на сайте вуза.

Чип высокой мощности дает возможность компьютеру анализировать, контролировать и обмениваться информацией. Разработчики сообщили, что компьютер сможет находить новообразования в человеческом организме, поскольку они, скорее всего, имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями.

Как сообщает телеканал «360», миниатюрный компьютер поможет медикам определять глаукому внутри глаз и анализировать самые мельчайшие детали в человеческом организме.

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института разработали прибор AlterEgo, способный считывать мысли людей. Гаджет, похожий на телефонную гарнитуру, распознает слова, которые человек произносит про себя.