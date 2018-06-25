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В США разработали компьютер размером с рисовое зернышко

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Фото: news.umich.edu
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Разработчики компании IBM и ученые Мичиганского университета в США создали компьютер, размер которого не превышает 0,03 мм. Об этом сообщается на сайте вуза. 

Квантовый компьютер в России появится через три года
Ранее предполагалось, что на это потребуется пять лет

Чип высокой мощности дает возможность компьютеру анализировать, контролировать и обмениваться информацией. Разработчики сообщили, что компьютер сможет находить новообразования в человеческом организме, поскольку они, скорее всего, имеют более высокую температуру по сравнению со здоровыми тканями.

Как сообщает телеканал «360», миниатюрный компьютер поможет медикам определять глаукому внутри глаз и анализировать самые мельчайшие детали в человеческом организме.

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института разработали прибор AlterEgo, способный считывать мысли людей. Гаджет, похожий на телефонную гарнитуру, распознает слова, которые человек произносит про себя.

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