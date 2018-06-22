Американская компания создала наушники для крепкого сна

Американская компания Bose представила беспроводные наушники SleepBuds, помогающие бороться с бессонницей.

По словам разработчиков, технологичные «беруши» могут работать в автономном режиме до 16 часов. Наушники подключаются к смартфону через приложение, в котором есть будильник и различные подборки расслабляющих мелодий, которые подавляют внешние шумы.

«Умные» беруши весят всего 1,4 грамма, они не выступают из ушей, не мешая человеку во время сна. Стоит новинка порядка $250.