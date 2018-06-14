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Ученые из Южной Кореи назвали главную опасность долгого сна

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Фото: Depositphotos.com
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Ученые одного из университетов Сеула выяснили главную опасность долго сна для мужчин и женщин. Свое исследование специалисты опубликовали в журнале ВМС Public Health.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые учитывали данные об образе жизни, диете, физических нагрузках и заболеваниях. Специалисты отметили, что оптимальная продолжительность сна составляет 6–8 часов. У людей, спавших менее означенного времени, фиксировалось повышение уровня сахара в крови, а у тех, кто спал больше остальных, происходило резкое повышение уровня холестерина в организме. Также эксперты установили, что слишком короткий сон оказался вреден для мужчин, а для женщин — слишком длинный, сообщает телеканал «360».

Специалисты отметили, что люди, которые спали меньше 6 часов или более 9–10 часов в сутки, чаще всего страдали метаболическим синдромом. Кроме того, любители поспать больше 9–10 часов рискуют заполучить букет хронических заболеваний, а также столкнуться с нарушениями работы мозга и сердечно-сосудистыми патологиями.

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