Ученые нашли связь между использованием смартфона и лишним весом

Использование смартфона во время еды может привести к набору лишнего веса, утверждают ученые из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах.

Исследование опубликовано в журнале Physiology And Behavior.

Специалисты провели исследование с участием мужчин и женщин в возрасте от 18 до 28 лет разной весовой категории. Их разделили на две группы, первые питались без отвлекающих факторов, вторым разрешалось использовать гаджеты или читать книги.

Выяснилось, что, те кто пользовался смартфонами во время еды, в среднем потребляли на 15% больше калорий и на 10% чаще выбирали в пищу более жирные блюда. Также процент потребляемых калорий возрастал у тех, кто читал во время еды.

Ученые пояснили, что причина кроется в том, что смартфоны мешают мозгу объективно понимать количество полученной организмом пищи.

«Использование смартфона во время еды увеличило потребление калорий и жиров. Планшеты и смартфоны являются главными отвлекающими факторами во время еды, даже среди детей, поэтому важно обратить внимание на то, как это влияет на выбор продуктов питания и набор веса», –– приводит Daily Mail слова одного из авторов исследования Марсио Жилберто Зангеронимоа.

22 февраля ученые рассказали о последствиях отказа от обеденного перерыва.