Прямой эфир

Названы последствия отказа от обеденного перерыва

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и расстройства внимательности, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.

И ты, труд: когда станет реальностью четырехдневная рабочая неделя
Экономисты и психологи предлагают работать меньше, но интенсивней

Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.

Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.

Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.

Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка.

А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.

«Обеденный перерыв — одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», –– цитирует врача-эндокринолога Вадима Крылова News.ru.

21 февраля ученые назвали способ избежать мутаций бактерий в кишечнике, приводящих к появлению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения
Назван простой способ профилактики рака кишечника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017