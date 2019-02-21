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Назван способ избежать опасных для здоровья изменений в кишечнике

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Избежать мутаций бактерий в кишечнике, приводящих к появлению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, можно, снизив потребление жирной пищи. К такому выводу пришли китайские ученые, пишет Gut.

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Специалисты подчеркнули, что из-за жирной пищи нарушается микрофлора кишечника, мутируют полезные бактерии и сбивается метаболизм.

Ученые провели полугодовое исследование с участием 217 здоровых человек в возрасте от 18 до 35 лет с нормальным весом.

Их разделили на три группы и составили разное меню питания. Всем полагалось употреблять одинаковое количество белка, однако первой группе ограничили долю жиров до 20% от общего числа потребляемых калорий, второй до 30%, третьей позволялось употреблять 40%.

Затем специалисты взяли у испытуемых анализы крови и фекалий и сравнили влияние диет на микрофлору кишечника.

В результате существенные изменения наблюдались лишь у первой и третьей групп.

У тех, кто употреблял меньше всех жиров, повысилось количество полезных бактерий.

У тех же, кто питался пищей с повышенной долей жира, число таких бактерий снизилось. При этом выросло количество микроорганизмов, характерных для больных диабетом второго типа, и увеличился уровень холестерина.

Жиры являются важнейшим источником энергии в организме человека. Их недостаток также может привести к проблемам со здоровьем.

13 февраля американские ученые заявили о росте рисков смерти от сепсиса из-за употребления сахара.

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