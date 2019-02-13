Названа новая опасность употребления жирной и сладкой пищи

Ученые Портлендского государственного университета (США) пришли к выводу, что употребление пищи с высоким содержанием жиров и сахара может значительно увеличить риск смерти от сепсиса.

К такому выводу специалисты пришли, проводя эксперименты на мышах. Оказалось, что грызуны, употреблявшие большое количество сладкой и жирной пищи, намного чаще страдали от хронических воспалений и сепсиса, в том числе с летальным исходом.

«Такая «диета» влияет на реакцию иммунитета так, что организм оказывается более восприимчив к сепсису. И в случае его возникновения смерть наступала намного быстрее», — рассказал ученый Брук Нейпир, которого цитирует Daily Mail.

Исследователи отметили, что полученные данные могут помочь в лечении различных инфекционных заболеваний, так как с их помощью будет проще контролировать рацион пациентов.

9 февраля ученый из университета Рединга (Англия) Гленн Гибсон назвал пять простых правил, который помогут нормализовать работу кишечника. В первую очередь специалист посоветовал употреблять больше клетчатки, которая содержится в ряде овощей, фруктов и бобовых. Это поможет снизить риск обострения хронических заболеваний.