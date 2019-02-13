Мeгaлиты, к которым относится Cтoунхeндж, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории Бретани — исторической области на северо-западе Франции. К такому выводу пришли ученые Гетеборгского университета в Швеции. О результатах их исследования сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению исследователей, первые мeгaлиты были построены во Франции около 7 тыс. лет назад, после чего похожие постройки стали возникать по всей Европе, вдоль побережья Средиземного моря и Атлантического океана.

Отмечается, что хотя древние французы, возможно, не являются непосредственными создателями Cтoунхeнджa, они могли вдохновить другие племена воздвигнуть его. Авторы исследования считают, что им удалось опровергнуть другие гипотезы, согласно которым строителями мeгалитов могли быть выходцы из Азии.

Cтоунхeндж, расположенный в британском Уилтшире, построен около 2,5 тыс. лет до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30–40 т. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно. Предполагается, что его использовали в ритуальных целях и в качестве астрономической обсерватории.

Ранее в феврале сообщалось, что археологи обнаружили в Западной Сахаре следы одной из древнейших цивилизаций планеты. Исследователи из Университета Восточной Англии благодаря снимкам со спутника и аэрофотографии обнаружили остатки загадочных сооружений.