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Ученые выяснили, что змеи раньше имели конечности

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Фото: Global Look Press/Frank Paul Fietz
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Ученые из Института молекулярной клеточной биологии и генетики имени Макса Планка в Дрездене (Германия) выяснили, как змеи в процессе эволюции лишились своих конечностей. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

Оказывается, это произошло из-за деградации глаз. Исследователи заявили, что гены рептилий потеряли способность кодировать белки. Ученые изучили геномы около 30 рептилий и обнаружили набор CRE, мутация которого могла как раз привести к утрате конечностей у змей.

Те млекопитающие, у которых зрительная система деградировала, выделяют из геномов определенные гены — как правило, связанные с образованием хрусталика и фоторецепторных клеток в глазах.

Также отмечается, что ученые сравнили геномы змей с различными рептилиями и позвоночными. CRE оказался лишь одним из регуляторных элементов для одного из нескольких генов, которые контролируют формирование конечностей.

3 февраля туристка Рейган Зачер сняла на видео драку между ящерицей и змеей в австралийском городе Перт. 

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