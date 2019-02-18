В России зафиксирован рост смертности от болезней органов пищеварения

В России зафиксировали рост уровня смертности от болезней органов пищеварения, сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 18 февраля.

В 2017 году этот показатель составил 63,3 случая на 100 тыс. населения. Таким образом он вырос с 2012 года на 28,1% — тогда число умерших было 49,4 на 100 тыс. населения, передает телеканал RT. В общей сложности от болезней желудка в 2017 году скончались 92 989 человек, в 2012-м — 70 793.

Тем не менее наблюдается спад уровня смертности от таких заболеваний на 5,5% относительно 2016 года, подчеркнули в ведомстве.

7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова в октябре прошлого года заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в результате употребления спиртного сократилась в России почти на 40% за последние шесть лет.