Названа главная причина смертности россиян младше 18 лет

Основной причиной смертности россиян до 18 лет являются несчастные случаи, сообщил главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава РФ, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«На первом году 7% детей погибают от несчастных случаев, на втором году их уже 40% , а к концу 18 лет основная масса — больше 90% — погибает от несчастных случаев», — сказал Румянцев на форуме «Здоровое общество» в среду, 13 февраля.

Он отметил, что это главная неинфекционная причина смертности в России, передает «РИА Новости».

7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем.

По ее словам, речь идет не только об острых заболеваниях, но и о постепенной смертности из-за развития язвы желудка, циррозах и гипертонии.