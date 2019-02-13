Смертность бездомных зимой на улицах Москвы сократилась в 100 раз

Смертность столичных бездомных от переохлаждения за последние 15 лет уменьшилась в 100 раз, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения.

«Если в 2002–2003 годах зимой погибло 1223 человека, то в 2017–2018 годах благодаря эффективной и комплексной системе помощи — 11», — приводит агентство «Москва» слова главы Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства им. Е. Глинки Сергея Тимошенкова.

По его словам, положительный результат связан с качественными изменениями в помощи бездомным на улицах столицы. Тимошенков отметил, что сейчас в разных районах города открыты палатки с обогревом и горячим питанием, работает «Социальный патруль» и оказывается помощь в стационарах.

8 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) спасатели выпустили из гаража мужчину, который, по его словам, был заперт там шесть дней и не мог выйти из-за завалившего двери сугроба.