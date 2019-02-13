Прямой эфир

Смертность бездомных зимой на улицах Москвы сократилась в 100 раз

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смертность столичных бездомных от переохлаждения за последние 15 лет уменьшилась в 100 раз, сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения.

«Если в 2002–2003 годах зимой погибло 1223 человека, то в 2017–2018 годах благодаря эффективной и комплексной системе помощи — 11», — приводит агентство «Москва» слова главы Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства им. Е. Глинки Сергея Тимошенкова.

По его словам, положительный результат связан с качественными изменениями в помощи бездомным на улицах столицы. Тимошенков отметил, что сейчас в разных районах города открыты палатки с обогревом и горячим питанием, работает «Социальный патруль» и оказывается помощь в стационарах. 

8 февраля в Сергиевом Посаде (Московская область) спасатели выпустили из гаража мужчину, который, по его словам, был заперт там шесть дней и не мог выйти из-за завалившего двери сугроба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве
На Байкале рыбак в сильнейший мороз дополз до берега в мокрой обуви

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017