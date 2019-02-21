Назван простой способ профилактики рака кишечника

Ученые из китайского медицинского университета в Шэньяне выяснили, что употребление лука и чеснока значительно снижает риск развития рака кишечника. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Asia Pacific Journal of Clinical Oncology, передает Daily Mail.

Всего в исследовании приняли участие более 1,6 тыс. мужчин и женщин. Оказалось, что у тех, кто регулярно употреблял лук или чеснок, риск развития рака кишечника был в среднем на 79% ниже. По словам ученых, биологически активные соединения в луке также защищают от рака молочной железы и простаты.

При этом специалисты отметили, что употреблять в пищу нужно именно свежий лук, так как в обработанной пище остается очень мало необходимых химических веществ.

Ранее в феврале директор немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн заявил, что отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний.