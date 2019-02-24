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Ученые рассказали о глобальном загрязнении пресных водоемов антибиотиками

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Фото: TASS/DPA/Frank Rumpenhorst
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Антибиотики и другие лекарства угрожают пресным водоемам по всему миру. О этом открытии ученых из университета Неймегена (Нидерланды) сообщило в пятницу, 22 февраля, издание Environmental Research Letters.

Отмечается, что высокие концентрации лекарственных веществ представляют серьезную опасность экосистемам. 

«Высокие концентрации антибиотика могут убивать микробов, живущих в природных водоемах, что будет нарушать цепи питания», — говорит исследователь Рик Олденкамп.

Высокая концентрация антибиотиков может также убивать полезные микроорганизмы в очистных сооружениях, что приведет к загрязнению водоемов.

Отмечается, что самая большая концентрация наблюдается у антибиотика ципрофлоксацина и средства от эпилепсии карбамазепина. 

14 февраля стало известно, что французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии.

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