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В России начали лечить устойчивые к антибиотикам инфекции бактериофагами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врачи Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России совместно с учеными НИИ им. Г.Н. Габричевского восстановили методику создания коктейлей из бактериофагов для лечения инфекционных осложнений.

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Первые подобные препараты массово применялись еще во времена Великой Отечественной войны в целях борьбы с бактериями, вызывающими тяжелые раневые инфекции. Позже их перестали совершенствовать в связи с появлением антибиотиков. Однако в последнее время в мире стало всё больше болезней, вызываемых супербактериями. Они не реагируют на эффективные прежде лекарства.

В связи с этим ученые задумались о поиске новых способов борьбы с патогенными организмами. Одним из них может быть применение бактериофагов — вирусов, поражающих исключительно бактерии. С их помощью врачи уже успешно лечат пациентов с гнойными септическими состояниями, свищами, хроническими остеомиелитами, трофическими язвами, а также с синдромом диабетической стопы.

Однако для эффективного лечения необходимо верно определить очаг инфекции и состояние иммунитета больного. Кроме того, различается и метод введения лекарства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коктейль по рецепту: персонально подобранные бактериофаги помогут победить инфекции

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