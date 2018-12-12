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Ученые научились бороться с бактериями и микробами с помощью свиней

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Фото: REUTERS/Stringer
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Российские ученые из Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН нашли альтернативу химическим консервантам. Биологически активные антимикробные вещества содержатся в слизистых оболочках свиней, сообщают «Известия».

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Как рассказала журналистам научный сотрудник Елена Котенкова, данные вещества были выделены из отходов мясной промышленности. По ее словам, сейчас существует несколько способов продления свежести продуктов: начиная с традиционного соления и копчения, заканчивая добавлением в состав различных кислот.

Однако есть категории продуктов, для которых лучше не использовать консерванты. К примеру, это детское питание и еда для кормящих мам. Исследователи отмечают, что в будущем вещества, извлекаемые из слизистых оболочек свиней, смогут применять для продления срока годности подобных продуктов.

В декабре специалисты ВОЗ заявили, что каждый шестой житель Земли умирает от рака и примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 13 декабря.

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