Российские ученые открыли способ избавления от умственной усталости

Российские ученые из Саратовского государственного технического университета выяснили, как можно повысить уровень концентрации и временно избавиться от умственной усталости без специальных тренировок. Их выводы были представлены в журнале Nonlinear Dynamics.

Специалисты решили выяснить, почему при исполнении различных рутинных задач, не требующих больших умственных или физических усилий, падает концентрация внимания. В качестве примера они привели водителей-дальнобойщиков, засыпающих при езде по пустой ночной дороге.

В эксперименте приняли участие около трех десятков студентов университета. Ученые «подключили» добровольцев к высокоточной системе электроэнцефалографии (ЭЭГ), позволявшей следить за активностью определенных отделов мозга.

Исследователи выяснили, что нейроны, отвечающие за восприятие и обработку визуальной информации, могут максимально эффективно работать в течение очень ограниченного промежутка времени — в среднем около 1,5–2 минут. Далее им требуется время на восстановление. Однако ученым удалось «сломать» этот цикл, продлив период максимального внимания на 50–90 секунд. Для этого человеку необходимо лишь знать о том, насколько активно работают клетки в его центре внимания и самим управлять их работой, уверяют исследователи.

В октябре американские ученые заявили, что кетогенная диета может замедлить старение мозга благодаря своей способности улучшить когнитивные способности и снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.