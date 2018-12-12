Прямой эфир

Российские ученые открыли способ избавления от умственной усталости

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые из Саратовского государственного технического университета выяснили, как можно повысить уровень концентрации и временно избавиться от умственной усталости без специальных тренировок. Их выводы были представлены в журнале Nonlinear Dynamics.

Управляемая мутация: как сегодня лечат ВИЧ
Ученые считают, что лекарство, полностью излечивающее вирус, появится через несколько лет

Специалисты решили выяснить, почему при исполнении различных рутинных задач, не требующих больших умственных или физических усилий, падает концентрация внимания. В качестве примера они привели водителей-дальнобойщиков, засыпающих при езде по пустой ночной дороге.

В эксперименте приняли участие около трех десятков студентов университета. Ученые «подключили» добровольцев к высокоточной системе электроэнцефалографии (ЭЭГ), позволявшей следить за активностью определенных отделов мозга.

Исследователи выяснили, что нейроны, отвечающие за восприятие и обработку визуальной информации, могут максимально эффективно работать в течение очень ограниченного промежутка времени — в среднем около 1,5–2 минут. Далее им требуется время на восстановление. Однако ученым удалось «сломать» этот цикл, продлив период максимального внимания на 50–90 секунд. Для этого человеку необходимо лишь знать о том, насколько активно работают клетки в его центре внимания и самим управлять их работой, уверяют исследователи.

В октябре американские ученые заявили, что кетогенная диета может замедлить старение мозга благодаря своей способности улучшить когнитивные способности и снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили способность кофе бороться со старением мозга
Ученые предрекли «коллапс цивилизации» за полярным кругом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017