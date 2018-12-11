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Ученые предрекли «коллапс цивилизации» за полярным кругом

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Фото: Global Look Press/Sergi Reboredo/picture alliance
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Международная группа ученых пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты на Аляске затронет свыше 70% инфраструктуры в заполярных городах России, Канады и США, и эти процессы уже нельзя остановить вне зависимости от будущего Парижских соглашений. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты провели первую масштабную оценку состояния грунта в окрестностях всех крупных городов и других поселений в Заполярье. Они объединили эти данные с прогнозами климатических моделей, что позволило им оценить последствия глобального потепления в последующие 30–40 лет для самих городов и крупнейших объектов инфраструктуры.

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Детальный прогноз по будущему оказался мрачным. Как предполагают климатологи, сильнее всего от таяния вечной мерзлоты пострадают железные дороги. Это коснется практически всех транспортных веток, построенных в Евразии, на Аляске и в приполярных регионах Канады, уже в середине XXI века.

Аналогичные процессы будут угрожать нормальному функционированию около 60–80% жилых и административных зданий, причем около трети из них будет находиться в критическом состоянии. От их дальнейшей судьбы будет зависеть жизнь около миллиона жителей Арктики, отмечает «РИА Новости»

По словам климатологов, для России особенную опасность представляет то, что половина нефтедобывающих и газодобывающих вышек, а также трубопроводов находится в зоне таяния вечной мерзлоты. Разрушение почвы в этих регионах может обернуться колоссальными убытками для компаний и дестабилизировать ситуацию во всем мире. К примеру, только один Ямало-Ненецкий автономный округ сейчас обеспечивает около 30% европейских потребностей в газе. 

Ученые надеются, что подготовленные ими карты таяния вечной мерзлоты и ее последствий помогут властям начать подготовку к этому явлению уже сегодня, чтобы избежать массовых жертв и экономического коллапса. 

Ранее ученые предупредили о надвигающейся на Тегеран катастрофе. Они уверяют, что столица Ирана в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными инфраструктурными проблемами — под городом просядет почва

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