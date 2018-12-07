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Ученые назвали основную версию возникновения Земли

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NASA
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Ученые из Калифорнийского университета в Дэйвисе приблизились к пониманию процессов, которые привели к возникновению Земли. Результаты их исследования опубликованы 5 декабря на портале Phys.org

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Существуют три основные теории о происхождении Земли. Первая предполагает, что планета быстро росла от 2 млн до 5 млн лет, захватывая необходимые для жизни воду и газы из окружающего молодое Солнце облака. В другой говорится о том, что Земля развилась медленно за счет метеоритов, богатых водой, азотом и кислородом. Согласно третьей гипотезе, частицы пыли превращались в небесные тела (планетазимали) под воздействием Солнца, а затем стали источником нужных соединений.

Специалисты проанализировали соотношение изотопов неона, захваченных мантией Земли во время формирования планеты. Неон выбрали потому, что он является благородным инертным газом, на которые не влияют химические и биологические процессы, поэтому он навсегда сохраняет информацию о своем происхождении. 

Выделяются три изотопа: неон-20, 21 и 22. Один их них — неон-21 — образуется при радиоактивном распаде урана, а другие два остаются стабильными и нерадиоактивными с момента рождения Земли. Следовательно, для каждой из трех гипотез возникновения планеты должно быть характерно собственное соотношение изотопов 20 и 22, отмечает «РИА Новости»

Чтобы определить коэффициент, ученые провели опыты на образцах подушечной лавы, которые были взяты со дна Атлантики. В результате они получили соотношение изотопов неона для трех гипотез о происхождении Земли. Оказалось, что коэффициент, соответствующий первой теории, выше, чем модели «долгого развития» и «гипотезы планетазималей». 

В начале декабря астрономы зафиксировали необъяснимый взрыв звезды типа Ia. Точная причина аномалии пока не установлена.

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