России нужны новые аппараты для глубоководных погружений, и в нашей стране достаточно развиты технологии для создания таких устройств — об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Он также сообщил о договоренностях с крупнейшим оборонным холдингом России «Алмаз-Антей» и недостатках закона «Об Арктической зоне РФ». Беседа состоялась в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», проходящего в Санкт-Петербурге.

— Артур Николаевич, оправдывает ли проходящий форум ваши ожидания?

— Есть очень интересные рекомендации, что очень важно для меня как для организатора. Но самое главное, чтобы решения этого общественного форума поднимались на уровень разработки законодательных инициатив.

— Когда-то названия арктических поселков Амдерма, Амдерма-2 звучали как музыка, они были многолюдны. Что сейчас может заинтересовать молодежь, чтобы она ехала осваивать Север, чтобы люди возвращались в покинутые в 1990-х годах города и поселки?

— Работа. Интересная работа. 44 года назад у меня в Амдерме родился сын. Сейчас поселок возвращается к жизни, сегодня об этом докладывал заместитель главы Ненецкого автономного округа Иван Болтенков. Молодежь вернется туда, если появится интересная работа, интересные исследования. Я сейчас вижу, что они есть, Арктика становится интересной для молодежи.

Чилингаров_1 Аэропорт арктического поселка Амдерма Фото: commons.wikimedia.org/Petr Gorbunov

— Какие проекты может предложить для этого научное сообщество?

— Мы приглашали на форум научное сообщество, руководителей РАН — они не смогли приехать. Тем не менее есть интересные проекты, в которых хочется участвовать. Например, прокладка дороги Амдерма–Воркута. Когда-то мы пытались строить дороги на вечной мерзлоте — например, Воркута–Салехард.

Справка «Известий» На VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 6 декабря 2018 года президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров и гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для разработки и реализации проектов в различных сферах для развития Арктической зоны РФ. Ассоциация полярников и оборонный холдинг намерены вместе реализовывать научные, социальные, историко-культурные, природоохранные проекты, направленные на развитие полярных регионов.

— О чем вы договорились с «Алмаз-Антеем»?

— О многом. В частности, о том, что у них в специальных огромных камерах с температурой –60 можно будет проводить испытания оборудования и технических средств для использования в экспедициях Арктического и антарктического НИИ Росгидромета.

Чилингаров_2 Спуск глубоководного аппарата «Мир-2» на дно озера Байкал Фото: РИА Новости/Николай Рютин

— Россия владеет двумя глубоководными аппаратами «Мир». Однако они не работают, так как для них нужно соответствующее научно-исследовательское судно. Что вы думаете о судьбе «Миров», их возможностях? Нужны ли новые и какие?

— Есть и проекты, и идеи, каким образом можно восстановить «Миры». Может быть, даже не сами «Миры», а их аналоги, ведь этим аппаратам уже более 30 лет. Проект строительства подобных обитаемых глубоководных аппаратов, конечно, нужен.

Вот как раз в компании «Алмаз-Антей» мне сказали, что могут изготовить оборудование для погружения в Марианскую впадину, но нужно заниматься его разработкой. То есть аппарат, который может выдержать такое огромное давление, «Алмаз-Антей» сделать сможет — нужно только конструкторское решение («Известия» выяснили, что такие идеи обсуждаются в КБ «Малахит»).

Мы всерьез об этом думаем. Есть люди, которые нам верят, если мы возьмемся за это дело — доведем его до конца.

— Президентом поставлена задача довести объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году до 80 млн т. Как вы считаете, эта задача реальна?

— Да, это возможно. Надо работать.

Чилингаров_3 Ледоколы «Красин» и «Адмирал Макаров» во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Работа над законом «Об Арктической зоне РФ» идет уже несколько лет, однако пока он принят не был. Почему это решение затягивается?

— В том виде, в котором законопроект был, он никуда не годится, забыто было самое главное — человек, который будет жить в Арктике. Мы очень боролись за то, чтобы не трогали коренные малочисленные народы Севера с пенсионным возрастом, разъясняя, что эти люди живут в тяжелых условиях. Сейчас, я знаю, готов новый вариант, мы ждем, когда он придет в Госдуму. Раньше считалось, что полярники — это моряки, летчики и ученые. Сегодня мы подразумеваем, что полярники — это все люди, которые живут на Крайнем Севере и работают в этих регионах. Ведь экстремальные условия жизни одинаковы и для учителя, и для врача, и для шофера, и для подводника.