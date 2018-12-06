Бескрайние перспективы: в Петербурге стартовал Арктический форум

Социально-экономическое развитие Крайнего Севера и дальнейшее освоение Заполярья — эти вопросы обсуждают на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Он открылся в Санкт-Петербурге. В мероприятиях принимают участие более 2 тыс. представителей 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. Сейчас готовится законопроект «О развитии Арктической зоны РФ», который должен учесть интересы всех групп населения Крайнего Севера.

Первое заседание открыл спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров.

— Мы 10 лет в новейшей истории России работаем над основами государственной политики в Арктике. Что сделано — известно, а вот что предстоит сделать — будем обсуждать широким составом, — отметил он.

Россия сейчас на пороге очередного этапа масштабного освоения региона. Потенциальные запасы газа в Арктике оцениваются в 2,5 трлн куб. м, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Орест Каспаров.

Ожидается взрывной рост грузооборота по Северному морскому пути (СМП) — до 18 млн т в 2018 году и 30 млн т в 2019-м, заявил начальник управления по развитию СМП и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко. В ближайшем будущем планируется организовать круглогодичную проводку судов по трассе СМП.

Продолжается разработка законопроекта «О развитии Арктической зоны РФ». Он должен охватить все аспекты жизни как малочисленных народов Заполярья, так и тех, кто там работает, проблемы экологии, пенсионного обеспечения.

Как пояснил руководитель общественной комиссии «Ассоциации полярников» Игорь Бобровницкий, также планируется обратиться к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой дополнить госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». По его словам, необходима подпрограмма о повышении уровня жизни людей в Заполярье.

На пленарном заседании, посвященном приоритетным проектам научно-технического развития в сфере арктической медицины и экологии человека, было отмечено, что инновации необходимо сделать максимально доступными для северян. Речь, например, о телемедицине. Уже сейчас активно реализуются проекты по оснащению медстанций в Арктике вертолетами, на которых врачи могут быстро добраться до пациента, оказать ему помощь, при необходимости сделать сложную операцию.

Заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА Вячеслав Ратников обратил внимание на необходимость увеличивать количество клиник в Арктическом регионе, развивать имеющиеся в них методы диагностики и лечения.

— На сегодняшний день перед государством стоят цели освоения арктического шельфа, где работают в основном вахтовым методом, — пояснил заместитель директора по научной работе НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова Евгений Зибарев. — По нашим расчетам, около 25% несчастных случаев в нефтяной и газовой промышленности являются следствием именно экстремальных условий Севера: тому виной низкие температуры, перепады давления, особый химический состав воздуха. Мы предлагаем внедрить систему постоянного мониторинга состояния здоровья работников, чтобы предупреждать такие случаи.

Артур Чилингаров отметил, что холод — главная сложность в жизни полярника.

— К холоду невозможно привыкнуть, вопреки мнению о том, что полярники выдерживают любой мороз. Для работы на Севере нужно действительно хорошее здоровье и любовь к своей работе, — рассказал исследователь Арктики и Антарктики.

Всего на форуме запланировано более 40 мероприятий. На выставке, проходящей параллельно с панельными сессиями, были представлены проекты, созданные для работы в условиях Севера. Например, Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова представило различные модели реакторных установок для атомных ледоколов. Свои разработки продемонстрировали в общей сложности около 50 организаций.