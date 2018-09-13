Окно в Арктику

Иностранным туристическим судам упростят процедуру допуска во внутренние морские воды РФ, прилегающие к территориям арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Им больше не потребуется жестко прописывать свои круизные маршруты, а интуристам будет проще сойти на берег в портах, чтобы полюбоваться уникальной природой и увидеть многочисленные исторические и культурные памятники региона. Предполагается, что нововведения позволят увеличить туристический поток из-за рубежа и повысить интерес к Русской Арктике. Соответствующий законопроект, разработанный правительством РФ, намерены поддержать в Госдуме. В отрасли считают, что для привлечения туристов в регионе необходимо развивать гостиничную инфраструктуру.

Сейчас иностранные туристические суда могут заходить исключительно в порты из специального перечня, который утверждает правительство. При этом информация о маршруте их следования должна содержаться в приложении к разрешению на осуществление туристической деятельности, которое выдает Ростуризм. В связи с увеличением интереса к Русской Арктике и, как следствие, ростом туристического потока на этом направлении маршруты могут корректироваться, говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

Согласно действующему законодательству правила пограничного режима не применяются к пассажирам-туристам и членам экипажа таких судов, если они не сходят на берег. Однако авторы документа отмечают, что на территории многих портов расположены привлекательные объекты — природные зоны с неповторимой флорой и фауной заполярного круга и места, представляющие собой ценное мировое историческое наследие. Также документом предполагается поправка, дающая иностранным судам право возобновлять припасы в таких портах.

Профильный комитет по безопасности Госдумы намерен поддержать законопроект и рекомендовать принять его в первом чтении, которое запланировано на октябрь.

Предлагаемые правительством изменения позволят корректировать туристические маршруты, не создавая угроз в сфере безопасности, заявил «Известиям» зампред комитета единоросс Анатолий Выборный.

— Нам необходимо сделать более гибкими правовые механизмы, которые регулируют данную сферу деятельности, и при этом сохранить безопасность наших границ, — подчеркнул депутат. — Те наработки, которые сегодня имеются у органов правопорядка и спецслужб, дают возможность обеспечивать надлежащий уровень контроля. Мероприятия мирового уровня — Олимпиада в Сочи и чемпионат по футболу — доказали это в полной мере. Поэтому мы можем позволить иностранным судам менять маршруты по ходу движения.

Поддержал поправки и комитет-соисполнитель по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дальневосточный регион имеет хорошие туристические перспективы, заявил «Известиям» его глава Михаил Дегтярев.

— Уникальная природа, многочисленные исторические и культурные памятники, удобное географическое положение определили Дальний Восток центром пересечения международных маршрутов. Мимо границ ДФО проходит порядка 2 млн круизных туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2017 году только Приморье посетили 4 млн туристов, из них — 640 тыс. иностранцев. Росту турпотока в немалой степени способствует упрощенный визовый режим с 18 странами, действующий с 1 августа 2017 года, — рассказал он.

В послании Федеральному собранию президент поставил задачу увеличения несырьевого экспорта до $100 млрд в год. На сегодняшний день доля туристической отрасли в ВВП страны составляет 3,5%. Цель — довести этот показатель до 10%, и развитие ДФО призвано этому способствовать, подчеркнул Михаил Дегтярев.

Участники туристического рынка считают, что для привлечения туристов в ДФО нужны комплексные меры, прежде всего хорошая транспортная доступность региона и развитая инфраструктура.

— Люди не поедут смотреть Арктику, если там не будет достойной инфраструктуры и доступных перелетов, — считает директор по продажам сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Ольга Анисько. — Отдых для российских туристов — это прежде всего море и пляж, а на Север, во Владивосток или на Камчатку ездят очень мало, хотя побывать там хотели бы многие. Люди поедут смотреть уникальные природные территории, только если удастся соблюсти баланс цены и качества.

Уровень гостиничной индустрии пока является одним из слабых мест в развитии въездного туризма в регионе, признал Михаил Дегтярев. Однако недавно принятый Госдумой закон «о звездности» гостиниц призван повысить уровень сервиса и конкурентоспособность отелей, считает он.