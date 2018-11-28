Арктический приоритет: ледокольный флот будет обновлен в срок

Строительство новых атомных ледоколов — ключевое условие для реализации планов по развитию Северного морского пути, поэтому затягивание их строительства недопустимо. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания, посвященного развитию атомного ледокольного флота РФ, которое прошло на территории Балтийского завода. Согласно последнему майскому указу президента России Владимира Путина, перед правительством поставлена задача развития Северного морского пути и увеличения грузооборота по нему до 80 млн т.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. На маршруте находится свыше 50 портов, среди них Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. По Северному морскому пути осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Эта морская магистраль обеспечивает 90% транспортировки никеля в России и 65% меди.

— Развитие Северного морского пути и увеличение грузооборота по нему до 80 млн т к 2024 году — это один из приоритетов освоения Арктики, — отметил председатель правительства. — Строительство новых ледоколов — ключевое условие для достижения этой цели. Очевидно, что здесь недопустимо затягивание сроков и какие-то иные проблемы. Вчера мы на эту тему говорили с президентом. Здесь имеется общая позиция о необходимости активного строительства всех типов ледоколов и обеспечении их финансирования. Эта позиция руководством страны полностью поддерживается.

Потребность в атомных ледоколах к 2035 году в Минпромторге оценивают в восемь единиц. Сейчас в России эксплуатируются четыре таких судна («50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач»). В ООО «Балтийский завод — Судостроение» уже идет строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Кроме того, уже идет разработка технического проекта атомного ледокола «Лидер». К 2035 году с учетом вывода из эксплуатации трех действующих ледоколов существует потребность еще в двух судах проекта 22220. В общей сложности планируется строительство трех ледоколов «Лидер».

Автор цитаты Проект 10510 «Лидер» — перспективный новый тип российских атомных ледоколов. Главные задачи этих судов — обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Примерная стоимость создания одного судна — порядка 100 млрд рублей. Возводить их будут на судостроительном комплексе «Звезда», где появится самый большой сухой док в стране к концу следующего года.

Универсальные ледоколы проекта 22220 (головной ледокол «Арктика», серийные «Сибирь» и «Урал») строятся на Балтийском заводе. Плановые сроки сдачи «Арктики» — середина 2019 года, «Сибири» — ноябрь 2020-го, «Урала» — ноябрь 2021-го. Бюджетные инвестиции в строительство ледокола «Арктика» составляют 37 млрд рублей, ледоколов «Сибирь» и «Урал» — 84,4 млрд рублей.

Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Перспективным планом предусмотрено строительство в общей сложности 151 судна различного класса. Потребность в конкретных судах зависит от изменения технических и иных характеристик инвестиционных проектов, реализуемых в арктической зоне России.

Также в рамках совещания был затронут недавний инцидент, который произошел на «Адмиралтейских верфях», где загорелся строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин».

— Хотел бы также привлечь внимание к одной теме, которая вне зависимости от того, о чем мы говорим, всегда имеет большое значение на таких сложных предприятиях, как Балтийский завод, да и других предприятиях. Я имею в виду обеспечение и соблюдение техники безопасности. Понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовать. Но в любом случае это ответственность руководства, — заявил Дмитрий Медведев.

27 ноября в помещении котельного отделения произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга сложности, охвативший площадь судна около 300 кв. м. В результате были повреждены внутренняя обшивка, проводка и электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Председатель правительства поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову и руководству ОСК разобраться в случившемся и лично доложить о результатах.