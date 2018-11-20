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Ледокол «Лидер» для Севморпути начнут строить в 2020 году

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Фото: Судостроительный комплекс «Звезда»
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На 2020 год запланировано начало строительства на Судостроительном комплексе «Звезда» уникального атомного турбоэлектрического ледокола проекта 10510 «Лидер». Задача этого судна — сделать круглогодичным использование Северного морского пути.

Как поясняет «Приморская газета», Севморпуть проходит по морям Северного Ледовитого и частично Тихого океанов. Самым привлекательным путем с Запада на Восток остается Транссибирская магистраль, однако страны АТР всё больше интересуются возможностями именно Северного морского пути.

Пока самым мощным ледоколом в мире считается судно «Арктика». Оно было спущено на воду в 2016 году, и сейчас ведется его достройка. С появлением ледокола «Лидер», как рассчитывают эксперты, Северный Ледовитый океан окончательно превратится в судоходную артерию. В частности, он сможет обеспечивать вывоз газа в страны АТР круглый год.

Так, пропульсивная мощность «Лидера» вдвое больше, чем у «Арктики», — 120 МВт. Его длина — 209 м, ширина — 47,5 м, осадка — 13 м, водоизмещение составляет 70 674 т. В 2019 году будет подписан контракт на его строительство, а сами работы начнутся в 2020 году. Если сроки будут соблюдены, выход «Лидера» с верфи произойдет в 2027 году. Предполагается, что «Лидер» поведет за собой основной караван из 15 новейших газовозов, длина каждого из которых 300 м, а ширина — 50 м.

Эксперты считают, что с увеличением числа перевозок по Северному морскому пути возникнет необходимость в увеличении ледокольного флота. Кроме четырех атомных ледоколов заложено еще четыре. Они будут работать на сжиженном газе, что позволит заметно сэкономить на топливе. Это же сведет к минимуму загрязнение атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось о планах Федерального агентства по рыболовству, госкорпорации «Росатом» и дальневосточных рыбохозяйственных предприятий организовать вывоз улова рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути в европейскую часть России.

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