Очень уязвимый вид: как в Арктике уживаются люди и белые медведи

Первый национальный стандарт поведения при встрече с белыми медведями может быть разработан в России в течение ближайшего года — об этом стало известно в рамках форума «Дни Арктики в Москве», который проходил с 21 по 25 ноября. Между тем, учитывая растущий интерес к освоению Арктики, вопрос о том, как обеспечить мирное сосуществование находящихся под угрозой истребления опасных хищников и людей, живущих или работающих на приполярных территориях, последнее время становится особенно актуальным. Насколько часто сейчас происходят подобные встречи и какие правила уже предусмотрены на этот случай, разбирались «Известия».

Очень уязвимая угроза

В разработке нового стандарта могут принять участие несколько десятков предприятий и ведомств, предполагается, что он поступит в Росстандарт в течение следующего года, об этом, как сообщает ТАСС, в рамках форума рассказал председатель технического комитета по стандартизации № 187 «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта, директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

polarbear1 Забор от белых медведей на полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Правила будут ориентированы в первую очередь на сотрудников компаний, приезжающих на Север на работу, однако затронут они и жителей существующих в арктической зоне поселков. За основу планируется взять рекомендации, ранее разработанные «Обществом дикой природы» и Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

«Они [рекомендации. — Прим. ред.] были сделаны на основе знания особенностей биологии животного. Это касается всех сфер взаимодействия: что его нельзя подкармливать, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей хищника в руки», — цитирует агентство слова исполнительного директора «Общества дикой природы» Антона Берсенева.

Кроме того, в числе предложений — возведение оград вокруг мест постоянного проживания людей. Например, школ или детских садов.

Белые медведи считаются крупнейшим хищником в Арктике и одним из самых опасных в мире. В том числе для человека. При этом на протяжении последних десятилетий численность их неуклонно сокращалась, поэтому сегодня, согласно международной классификации, они относятся к уязвимым видам и, следовательно, находятся под охраной.

polarbear3 Белые медведи на льдине в Северном Ледовитом океане Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Официально применять оружие при встрече с ними можно только в одном случае — если медведь атаковал. По свидетельствам экологов и жителей северных регионов, в реальности случается такое крайне редко, речь идет о единичных случаях на протяжении десятилетий, однако определить постфактум, действительно ли речь шла об опасности для человека, практически нельзя.

Между тем о встречах с ними регулярно сообщают исследователи, путешественники, члены научных экспедиций и волонтеры, работающие на арктических островах. При этом на малонаселенных северных землях с ними нередко сталкиваются не только полярники, зимующие на удаленных станциях, но и жители обычных поселков. Хищники приходят туда в том числе в поисках питания, привлеченные остатками туш забитых местными жителями тюленей и китов, а также потому, что в этих местах располагаются их миграционные тропы.

Один из самых ярких примеров — расположенное на территории Чукотского автономного округа село Рыркайпий. Село, в котором проживают около 600 человек, находится напротив острова Врангеля, заповедника, который также называют «родиной белых медведей». На нем живут сотни хищников. Ежегодно, когда встает лед, они направляются туда с материковых территорий по миграционному пути, который пролегает мимо села Рыркайпий. И если лед встает позже обычного или рядом на побережье остается большое количество оставленной охотниками пищи, то количество медведей в округе может достигать нескольких десятков. Тогда в федеральных СМИ начинают появляться новости о деревне, «окруженной» белыми медведями, как это было в 2017 и 2018 годах. Уходят медведи, как правило, только в январе и феврале.

Медведь в отеле

Считается, что в Чукотском автономном округе на сегодняшний день обитает крупнейшая в мире популяция белых медведей. Однако сам ареал их обитания распространяется практически на все приполярные территории, а значит, встречи с хищниками — проблема, общая для всех арктических регионов.

polarbear4 Туристы в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген Фото: РИА Новости/Александр Ковалев

Например, их регулярно встречают жители Шпицбергена — архипелага, население которого составляет около 2,6 тыс. человек: ученых и исследователей, а также тех, кто живет в местных поселках на постоянной основе. Еще часть людей приезжает для проведения временных исследований. Площадь архипелага составляет чуть больше 60 тыс. кв. км (это почти в 30 раз больше площади Москвы), при этом обитаемым, по сути, является только Западный Шпицберген, площадь которого составляет почти 40 тыс. кв. км, а население — около 2 тыс. человек.

На весь архипелаг приходится всего восемь населенных пунктов, три из которых были законсервированы, а население остальных не превышает нескольких сотен человек. Исключение составляет только столица Шпицбергена — норвежский город Лонгйир. Там живет больше 1,5 тыс. человек. Но даже в его окрестностях встреча с медведем остается очень вероятной. В мае 2018-го СМИ, специализирующиеся на жизни арктических регионов, сообщили, что один из хищников чуть не зашел в пределы города. Встречать его тогда выехал лично губернатор архипелага (который находится под юрисдикцией Норвегии), по совместительству — глава местной полиции. Отпугнуть хищника, который к происходившему у человеческих домов прислушивался скорее с интересом, нежели со страхом, удалось только с помощью включенных сирен и проблесковых маячков.

В июле 2018-го в СМИ также появились фотографии медведя, «оккупировавшего» небольшой гостиничный корпус на территории одного из островов архипелага. Пробравшись в помещение через гараж, зверь устроил в нем разгром, но не смог выбраться и был застигнут сотрудниками отеля «на месте преступления». Поняв, что освободить его самостоятельно они не смогут, сотрудники по радио попросили помощи у властей Шпицбергена. Те прислали вертолет со специалистами, но в итоге их поддержка не потребовалась — испугавшись шума, медведь сумел вырваться через окно, поранив при этом лапу. Представляет ли рана для него угрозу, прибывший на место ветеринар определить не смог, поскольку медведь быстро направился к воде и скрылся. Представители отеля тогда рассказали, что это был второй подобный случай с начала года, но первому хищнику удалось бежать до появления людей: своих гостей они попросили быть предельно осторожными.

Охота за браконьерами

Все эти новости, казалось бы, опровергают сообщения ученых о сокращении численности популяции. Но в действительности такая активность арктических хищников лишь подтверждает печальные прогнозы. По мнению большинства специалистов, медведи вынуждены больше времени проводить на суше из-за таяния льдов (об этом, в частности, говорится на сайте Всемирного фонда дикой природы, WWF), которые являются их ключевым местом обитания.

polarbear5 Белый медведь чешется о льдину Фото: Global Look Press/imagebroker/Marko König

Кроме того, в сторону человеческого жилья хищников нередко гонит голод: из-за изменения климата и активной деятельности человека страдают не только они сами, но и млекопитающие, ранее составлявшие основу их рациона. Так, например, по данным защитников природы, белые медведи вместо тюленьего мяса всё чаще вынуждены обходиться птичьими яйцами или мышами. Охотятся они теперь и на северных оленей, а еще тянутся к поселкам и городам в поисках еды, оставленной на свалках.

Ситуация усугубляется и тем, что животные размножаются крайне медленно — самки могут приносить потомство лишь с 4–8 лет, при этом приносят не больше 1–3 медвежат и не чаще чем раз в 2–3 года. Сейчас их популяция насчитывает 20–25 тыс. особей, от 5 до 7 тыс. особей приходится на территорию России, где охота на белых медведей полностью запрещена (они занесены в российскую Красную книгу). В большинстве других стран, на территории которых встречаются хищники, она строго ограничена — квоты устанавливаются только для представителей малых и коренных народов Севера.

Однако животные по-прежнему страдают от действий браконьеров — в том числе и в России. Так, например, летом прошлого года волонтеры, прибывшие убирать остров Вилькицкого от оставленного военными мусора, обнаружили там кладбище белых медведей. По мнению самих волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, животных убивали ради шкур, которые на черном рынке оцениваются более чем в 1 млн рублей. О каком количестве убитых медведей идет речь, тогда не уточнялось.

Всего, как весной 2017 года рассказывали «РИА Новости» ученые Виктор Никифоров и Никита Овсянников, в мире ежегодно отстреливают до тысячи белых медведей, около 200 из них приходятся на Россию. И это при том, что законодательство, направленное на борьбу с браконьерами, довольно жесткое. С 2013 года нарушителям может грозить от пяти до семи лет лишения свободы (год назад в Минприроды его предлагали увеличить до девяти лет), а также крупные штрафы — около 1 млн рублей за шкуру. Однако выследить охотников-нарушителей, тем более в северных условиях, крайне затруднительно, а ответственности за перепродажу шкур почти не предусматривалось.

polarbear6 Череп белого медведя на скалах Шпицбергена Фото: Global Look Press/imagebroker/Olaf Krüge

— Поймать браконьера в Арктике на месте преступления почти невозможно. А пересылка, хранение и торговля шкурами белого медведя фактически не наказывались. Были случаи, когда человек пересылал посылкой шкуру белого медведя, его ловили при получении посылки в другом городе, и в итоге он получал штраф 1500 рублей, — рассказывал «РИА Новости» Виктор Никифоров.

При этом местные жители всегда могут отговориться самообороной. В том же 2017 году в ЯНАО был допрошен мужчина, предположительно, подстреливший медведя на острове Вилькицкого. Он объяснил, что ранил животное в целях самообороны: якобы медведь неожиданно вышел на них, когда они с приятелем направлялись на рыбалку. С такими «непреднамеренными» убийствами в целях самообороны бороться куда сложнее. Считается, что человек имеет право выстрелить, в случае если медведь атаковал.

— За последние годы таких случаев в Рыркайпии и на соседнем Шмидте было всего два. Но среди местных жителей распространено мнение, что убивать медведей нужно независимо от того, заходят они в поселок или нет, нападают или не нападают на людей, — рассказывала год назад изданию DV.land руководитель местного «Медвежьего патруля» Татьяна Миненко.

Люди чаще всего не хотят испытывать судьбу — в итоге встреча с человеком для арктического хищника в любом случае может закончиться печально. Поэтому и волонтеров, и ученых объединяет одна цель — по возможности, свести ее вероятность к минимуму.

Тем более что в последнее время численность этих животных в Российской Арктике растет, несмотря на неблагоприятную экологическую обстановку. Так, например, в конце июля 2018-го ученые сообщили о заметном росте популяции хищников на Чукотке — местную группировку животных тогда оценили в 3 тыс. особей. В ноябре стало известно также, что специалисты зафиксировали рекордное количество представителей аляскинско-чукотской популяции (есть также канадская) на острове Врангеля — там ученые российско-американской экспедиции насчитали 589 особей.

«Медвежий патруль»

Одна из косвенных причин увеличения популяции — постепенное сокращение населения на севере России. Зато там по-прежнему остаются сотрудники, работающие на многочисленных северных предприятиях вахтовым методом. В отличие от местных нередко они и вовсе оказываются не готовы к столкновению с медведем или воспринимают арктического хищника как объект для травли. Как это было, например, в 2015 году, когда сотрудники одной из коммерческих компаний то ли угостили прикормленную медведицу петардой, то ли просто бросили ее в животное — а видео с мучениями хищника попало в Сеть.

polarbear2 Белый медведь на территории полярной станции на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Кроме того, риск столкнуться с медведями затрагивает и военнослужащих, в том числе тех, кто несет службу на архипелаге Новая Земля. Еще три года назад в Сети появилась памятка, которой якобы снабжают всех вновь прибывших. В ней в том числе говорится, что стрелять в медведя, как и убегать от хищника, запрещено, а также о том, что медведь долгое время может оставаться невидимым для человека, поэтому в одиночку передвигаться по территории не рекомендуется.

Если в борьбу с браконьерами сейчас активно включилось в том числе и государство, то предотвращением случайных столкновений между белыми хозяевами Арктики и ее жителями (к которым вообще-то не стремятся ни те, ни другие) занимаются в основном активисты и экологи. Сама памятка, которая приводится в тексте целиком, была подготовлена специалистами Всемирного фонда дикой природы. Там отмечается, что людям в местах обитания хищников не рекомендуется путешествовать в одиночку (а лучше еще иметь с собой собаку), а в случае если сам медведь вышел к населенному пункту или даже в него зашел, нужно не убивать его, а постараться отогнать животное с помощью шума или света. Кроме того, в профилактических целях рекомендуется ликвидировать свалки вблизи населенных пунктов, а также не оставлять туши убитых животных, которые могут привлечь белых медведей.

В Рыркайпии, где белые медведи, бывает, появляются на улицах, мониторингом животных занимается один из отрядов «Медвежьего патруля». Входящие в него волонтеры обходят улицы и окрестности села, в том числе после сообщений о появлении в поле зрения медведей, чтобы отогнать их (хищников удается обнаружить не всегда). Они же стараются следить за тем, чтобы в окрестностях не оставалось брошенных охотниками остатков улова и туш тюленей и моржей: чтобы не вводить хищников в искушение.

— Медведь может лежать где угодно и до последнего оставаться невидимым, это зверь с уникальными способностями маскировки. Однажды я почти вплотную подошла к лежащему на скалах медведю, и от неожиданной встречи спасла только собака, которая меня сопровождала, — рассказывала журналистам Татьяна.

Штраф за испуг

Еще одна потенциальная угроза — это набирающий обороты арктический туризм. Только на Шпицберген через Норвегию ежегодно приезжает около 130 тыс. человек — это в десятки раз больше, чем всё население архипелага. Многие едут с вполне конкретной целью — увидеть белого медведя. Удача, как писал журналист Financial Times еще в 2016 году, улыбается не всем.

polarbear7 Подходить к медведям близко строго запрещается Фото: Global Look Press/blickwinkel/P. Cairns

Несмотря на то что туризм сегодня — один из перспективных источников дохода для северных территорий, власти Норвегии ввели строгие правила для охраны местных хищников: всего на архипелаге медведей обитает около 3 тыс. Подходить к ним близко строго запрещается — и не только ради безопасности людей. Летом 2018-го одному из местных гидов выписали штраф на 12 тыс. крон (больше 90 тыс. рублей) только за то, что он, сопровождая группу, напугал животное, решив подойти к нему поближе. Любое воздействие на дикую природу, как, впрочем, и слишком активное с ней взаимодействие, здесь запрещено. Однако бывают и трагические случайности.

В конце лета к берегам одного из островов архипелага подошло немецкое круизное судно. Прежде чем пассажиры сошли на берег, член экипажа в соответствии с инструкцией отправился на разведку, чтобы убедиться, что высадка безопасна и поблизости нет хищников. Перед этим команда осмотрела берег с борта, однако когда сопровождающий ступил на остров, его атаковал белый медведь. Сам он получил травмы головы и был доставлен в местный госпиталь, а вот животное члены команды застрелили. Власти архипелага начали расследование, в ответ немецкая компания – оператор лайнера, Hapag Lloyd Cruises, заявила, что зверь был убит в рамках необходимой самообороны.

История вызвала недовольство защитников природы — тем более что круизов в Арктику отправляется всё больше, а вовремя заметить белого медведя, прирожденного маскировщика, особенно в местах его естественного обитания, можно не всегда. Значит, не исключено, что подобные инциденты станут повторяться. В октябре 2018-го предлагалось даже использовать коптеры для предварительного осмотра местности, однако пока в Норвегии и на Шпицбергене идея особой поддержки не нашла.

polarbear8 Белый медведь в зарослях цветов в провинции Манитоба, Канада Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Fast

Во-первых, единых правил для работы с такой техникой на заповедных арктических территориях в ЕС пока не выработано, во-вторых, неизвестно, как коптеры могут повлиять на жизнь других животных, населяющих эти земли. Наконец, нет никаких гарантий того, что люди не начнут использовать эту технику в собственных интересах.

— Также есть опасность того, что под предлогом разведки беспилотники могут использоваться для того, чтобы выискивать белых медведей или других диких животных и нарушать их покой, — рассказала изданию The Barents Observer директор Ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов (AECO), которая базируется в Лонгйире, Фригг Йоргенсен.

В конце ноября стало известно, что в Якутии впервые провели мониторинг местной популяции с использованием квадрокоптера, обнаружив с его помощью 25 особей. Эксперимент проводился с участием тех же специалистов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) и автономной некоммерческой организации «Общество сохранения и изучения дикой природы», чьи рекомендации, вероятнее всего, лягут в основу будущего нацстандарта. Наладить учет белых медведей с помощью сверхлегкой авиации (то есть коптеров) по всей территории Российской Арктики они пытаются уже несколько лет. Как следует из описания программы, ученые предполагают, что это позволит снизить вероятность возникновения «конфликтных ситуаций «человек — белый медведь».