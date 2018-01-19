Волков и медведей разрешат отстреливать для экстренной защиты людей

В России планируют узаконить экстренное уничтожение диких животных, если они создают риск для жизни и здоровья людей, рассказали в Минприроды. Такая необходимость может возникнуть в районах распространения волков, медведей и лосей при появлении опасных или больных животных возле жилья человека. Сейчас их нельзя оперативно застрелить, не нарушив закон.

Минприроды внесло в правительство проект поправок к закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». «Известия» ознакомились с документом. Он предлагает разрешить вынужденный отстрел диких животных, относящихся к охотничьим ресурсам. Законопроект допускает уничтожение зверей как неотложную меру для охраны здоровья населения (например, если дикие животные разносят опасные заболевания) или устранения угрозы жизни человека.

По действующему законодательству, застрелить животных можно, только имея разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Экстренно его получить невозможно. Поправки предусматривают в неотложных случаях замену разрешения на составление акта о происшествии. Это особенно актуально в удаленных населенных пунктах. Например, в тайге. В Минприроды пояснили, что сам охотинспектор сможет выехать на место и застрелить волка или медведя, который терроризирует поселение. Если же он находится далеко, то сможет связаться с местным охотником, дать устное распоряжение об отстреле и оформить происшествие по факту.

В любом случае решение будет принимать уполномоченный орган. Но сейчас и такие действия невозможны, говорят в Минприроды. По существующему законодательству решение о регулировании численности животных принимаются комиссией на основании данных мониторинга ­— о том, что количество особей превысило норму или они наносят вред окружающей среде. Это длительная процедура, не предусматривающая экстренных действий.

— Это решение позволит обеспечить эффективное регулирование численности охотничьих ресурсов на всей территории страны, исключить возможные злоупотребления при осуществлении этой деятельности. Кроме того, оно гарантирует безопасность людей в случае реальной угрозы жизни при нападении диких животных, — пояснил «Известиям» министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Чтобы избежать злоупотреблений, законопроект предписывает уничтожение туш отстрелянных животных. Исключения составляют шкуры и черепа хищных животных — их можно оставить для личного потребления или реализации. В Минприроды не видят возможностей для злоупотребления новыми нормами. По мнению авторов поправок, спрос на шкуры медведей и лис сейчас практически равен нулю (зверей для пушного промысла, как правило, выращивают в питомниках).

В ведомстве уточнили, что в России больше всего людям угрожают медведи, волки, лисы, енотовидные собаки.

— Инциденты с медведями и волками чаще всего случаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Это могут быть нападения на людей и домашний скот. Только от нападений медведей на человека ежегодно фиксируется до 10 случаев со смертельным исходом. Лисы и енотовидные собаки больше всего угрожают жителям центральной части России. Каждый год фиксируется более 100 случаев нападений лисиц на человека. А они, как известно, являются переносчиками бешенства, — пояснили в Минприроды.

За добычу охотничьих ресурсов с нарушением правил установлена административная ответственность — от одного года до трех лет лишения права охотиться. В зависимости от тяжести причиненного вреда может наступить и уголовная ответственность по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Ежегодно только за добычу без разрешения копытных животных и медведей права осуществлять охоту лишается 150–160 граждан. К уголовной ответственности каждый год привлекаются 300–400 граждан.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заметил, что, разрешая вынужденный отстрел, важно исключить возможность злоупотреблений.

— Такой риск есть при любых событиях, которые связаны с составлением актов по факту. А масштабы незаконной охоты в нашей стране превышают масштабы законной. Надо двигаться в сторону повышения прозрачности и подконтрольности процесса, — сказал парламентарий.

По словам руководителя программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимира Кревера, понятие «вынужденного отстрела» было в советском законодательстве. Теперь же многие экстренные ситуации ставят людей в положение браконьеров. Например, если машина покалечила зверя, сотрудник полиции или охотхозяйства не может его пристрелить, чтобы избавить от мучений — это расценивается как добыча охотничьих ресурсов без разрешения. Так что, по мнению эксперта, норма «вынужденного отстрела» необходима. Он считает, что такая мера не будет носить массовый характер, поэтому вряд ли на этой почве расцветет браконьерство.

Законопроект согласован Минфином, Минэкономразвития, МВД, Росгвардией, в нем учтены все замечания Минюста.