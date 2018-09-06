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Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге

Почему появившийся в соцсетях ролик сразу стал скандальным
Фото: Depositphotos
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Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге
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2018-09-05 16:45:44
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В Иркутской области разразился скандал из-за убийства губернатором Сергеем Левченко медведя. Расправа над животным произошла еще в 2016 году, но видео в интернете появилось только сейчас. На кадрах видно, что чиновник стреляет по хищнику, который расположился на зиму в берлоге. Губернатора обвинили в живодерстве. Депутат Госдумы Николай Николаев обратился в МВД и Генпрокуратуру, чтобы ведомства дали оценку действиям Левченко. Портал iz.ru разбирался в ситуации.

Петля в берлоге

Видеозапись охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя появилась на YouTube 3 сентября. Действие трехминутного ролика происходит в заснеженном лесу. Сначала губернатор пристреливает ружье, после этого в сопровождении нескольких вооруженных человек подходит к берлоге. «Вон голова, бей по голове», — советует один из охотников. Потом звучат выстрелы, и Левченко поздравляют «с почином». «Мы вам сейчас такие фотографии сделаем, мама дорогая», — кричит кто-то. Затем на труп медведя набрасывают петлю и вытягивают его из берлоги.

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

За два дня ролик посмотрели более 70 тыс. раз. Видео выложил пользователь Дмитрий Ларин, других публикаций на канале у него нет. Видеоряд сопровождают красные титры: «Происходит пристрелка чужого ружья», «Спящего медведя расстреливают в упор», «Любой охотник, да и просто нормальный человек сам должен сделать оценку происходящего». Пользователи в комментариях называют губернатора живодером, трусом, больным на голову.

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Депутат Госдумы, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что возмущен действиями Левченко. «Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины», — отметил парламентарий. Он обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему.

Охота по обращению

Приказ Министерства природы РФ допускает отстрел животных в период с 21 марта по 10 июня, а также с 1 августа по 30 ноября. Согласно ст. 258 УК РФ, охота в другое время считается незаконной. Максимальное наказание за нарушение закона группой лиц — лишение свободы на срок до пяти лет.

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич заявила, что опубликованная видеозапись была сделана в ноябре 2016 года. «Попавшая на видео охота проводилась в разрешенный период в охотничьих угодьях Нижнеудинского района Иркутской области, лицензия на отстрел животного была», — подчеркнула она.

охотники
Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге
Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Алашкевич добавила, что предварительно представители администрации Левченко связались с руководителем охотничьих угодий района, который рассказал об обращениях местных жителей, жаловавшихся на медведя-шатуна. «Собаки загнали животное в берлогу, где зверь и был застрелен», — заключила пресс-секретарь.

Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко также сказал, что убийство медведя нарушением закона считать нельзя. «Это был опасный медведь — шатун. Мои промысловые охотники сообщили, что он вышел из берлоги и бродит по территории. Мы вместе с Сергеем Левченко поехали и нашли место, где спрятался медведь. Пришлось застрелить шатуна, чтобы он бед не наделал», — рассказал Терещенко.

охотники
Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге
Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин
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Он обратил внимание на то, что в Саянах высокая численность косолапых из-за солидной кормовой базы — кедровников, орехов, ягод и копытных животных. По его словам, убийство медведя стало для Левченко первым. «Губернатору подарили ружье на день рождения, и он решил сделать всё как надо, как принято в Сибири», — подчеркнул руководитель охотхозяйства.

Шатун к выборам

Впрочем, такие объяснения удовлетворили далеко не всех. Во-первых, отсутствуют данные о том, есть ли у Левченко охотничий билет и документы на владение длинноствольным оружием. Во-вторых, Нижнеудинский район — один из труднодоступных в Иркутской области. Расстояние до областной столицы достигает 500 км. Такой вояж по просьбе местных жителей — событие незаурядное. Вряд ли оно могло остаться без освещения пресс-службой и местной прессой. Почему же об этом не сообщалось? Для многих ответ очевиден: охота была частная и велась вопреки закону.

охотники
Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге
Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин
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Сомнительным представляется также утверждение о том, что медведь был шатуном. Такие животные зимой крайне опасны, голод делает их беспощадными хищниками, которые нападают и на человека. На видео же чувствуется расслабленная атмосфера. Губернатор крайне неуверенно обращается с оружием, периодически в кадр попадают подростки младшего школьного возраста (например, они видны на 2.02 этого видео). Зверь за всё время охоты не предпринимает никаких попыток вырваться и не издает ни звука. Возникает подозрение, что стрельбу вели по спящему медведю, а берлогу заранее нашли и пометили опытные егеря.

С похожими подозрениями в свой адрес сталкивался депутат Госдумы Николай Валуев. В 2013 году в Twitter он опубликовал фотографию, на которой позировал вместе с убитым медведем. Впоследствии парламентарий удалил пост из-за негативной реакции интернет-пользователей, однако снимок успел разойтись по Сети. Позже Валуеву удалось доказать, что охота проходила на разрешенной территории и в разрешенное время, ее законность была соблюдена.

охотники
Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге
Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Почему же видео с участием Сергея Левченко опубликовали сейчас, хотя оно было снято в 2016 году? Сторонники губернатора говорят, что ролик — элемент избирательной гонки. 9 сентября, в единый день голосования, в Прибайкалье пройдут выборы в законодательное собрание. Сергей Левченко представляет КПРФ, у него давние конфликты внутри региона. Хотя бы по этой причине информация о недоработках в регионе очень часто выходит на федеральный уровень. Журналисты и пользователи социальных сетей регулярно сообщают о применении административного ресурса в регионе, бизнес-проектах жены и сына Левченко. Впрочем, таким набором обвинений вряд ли кого-то удивишь. Зато убийство предположительно спящего животного очень хорошо разошлось по СМИ и социальным сетям. В первую очередь, как отмечают пользователи, потому что оно лучше всего характеризует стрелявшего.

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