Кому еще охота. Как иркутский губернатор застрелил медведя в берлоге

В Иркутской области разразился скандал из-за убийства губернатором Сергеем Левченко медведя. Расправа над животным произошла еще в 2016 году, но видео в интернете появилось только сейчас. На кадрах видно, что чиновник стреляет по хищнику, который расположился на зиму в берлоге. Губернатора обвинили в живодерстве. Депутат Госдумы Николай Николаев обратился в МВД и Генпрокуратуру, чтобы ведомства дали оценку действиям Левченко. Портал iz.ru разбирался в ситуации.

Петля в берлоге

Видеозапись охоты губернатора Иркутской области Сергея Левченко на медведя появилась на YouTube 3 сентября. Действие трехминутного ролика происходит в заснеженном лесу. Сначала губернатор пристреливает ружье, после этого в сопровождении нескольких вооруженных человек подходит к берлоге. «Вон голова, бей по голове», — советует один из охотников. Потом звучат выстрелы, и Левченко поздравляют «с почином». «Мы вам сейчас такие фотографии сделаем, мама дорогая», — кричит кто-то. Затем на труп медведя набрасывают петлю и вытягивают его из берлоги.

урал Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

За два дня ролик посмотрели более 70 тыс. раз. Видео выложил пользователь Дмитрий Ларин, других публикаций на канале у него нет. Видеоряд сопровождают красные титры: «Происходит пристрелка чужого ружья», «Спящего медведя расстреливают в упор», «Любой охотник, да и просто нормальный человек сам должен сделать оценку происходящего». Пользователи в комментариях называют губернатора живодером, трусом, больным на голову.

Депутат Госдумы, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что возмущен действиями Левченко. «Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины», — отметил парламентарий. Он обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему.

Охота по обращению

Приказ Министерства природы РФ допускает отстрел животных в период с 21 марта по 10 июня, а также с 1 августа по 30 ноября. Согласно ст. 258 УК РФ, охота в другое время считается незаконной. Максимальное наказание за нарушение закона группой лиц — лишение свободы на срок до пяти лет.

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич заявила, что опубликованная видеозапись была сделана в ноябре 2016 года. «Попавшая на видео охота проводилась в разрешенный период в охотничьих угодьях Нижнеудинского района Иркутской области, лицензия на отстрел животного была», — подчеркнула она.

охотники Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Алашкевич добавила, что предварительно представители администрации Левченко связались с руководителем охотничьих угодий района, который рассказал об обращениях местных жителей, жаловавшихся на медведя-шатуна. «Собаки загнали животное в берлогу, где зверь и был застрелен», — заключила пресс-секретарь.

Руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко также сказал, что убийство медведя нарушением закона считать нельзя. «Это был опасный медведь — шатун. Мои промысловые охотники сообщили, что он вышел из берлоги и бродит по территории. Мы вместе с Сергеем Левченко поехали и нашли место, где спрятался медведь. Пришлось застрелить шатуна, чтобы он бед не наделал», — рассказал Терещенко.

охотники Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Он обратил внимание на то, что в Саянах высокая численность косолапых из-за солидной кормовой базы — кедровников, орехов, ягод и копытных животных. По его словам, убийство медведя стало для Левченко первым. «Губернатору подарили ружье на день рождения, и он решил сделать всё как надо, как принято в Сибири», — подчеркнул руководитель охотхозяйства.

Шатун к выборам

Впрочем, такие объяснения удовлетворили далеко не всех. Во-первых, отсутствуют данные о том, есть ли у Левченко охотничий билет и документы на владение длинноствольным оружием. Во-вторых, Нижнеудинский район — один из труднодоступных в Иркутской области. Расстояние до областной столицы достигает 500 км. Такой вояж по просьбе местных жителей — событие незаурядное. Вряд ли оно могло остаться без освещения пресс-службой и местной прессой. Почему же об этом не сообщалось? Для многих ответ очевиден: охота была частная и велась вопреки закону.

охотники Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Сомнительным представляется также утверждение о том, что медведь был шатуном. Такие животные зимой крайне опасны, голод делает их беспощадными хищниками, которые нападают и на человека. На видео же чувствуется расслабленная атмосфера. Губернатор крайне неуверенно обращается с оружием, периодически в кадр попадают подростки младшего школьного возраста (например, они видны на 2.02 этого видео). Зверь за всё время охоты не предпринимает никаких попыток вырваться и не издает ни звука. Возникает подозрение, что стрельбу вели по спящему медведю, а берлогу заранее нашли и пометили опытные егеря.

С похожими подозрениями в свой адрес сталкивался депутат Госдумы Николай Валуев. В 2013 году в Twitter он опубликовал фотографию, на которой позировал вместе с убитым медведем. Впоследствии парламентарий удалил пост из-за негативной реакции интернет-пользователей, однако снимок успел разойтись по Сети. Позже Валуеву удалось доказать, что охота проходила на разрешенной территории и в разрешенное время, ее законность была соблюдена.

охотники Фото: youtube.com/Дмитрий Ларин

Почему же видео с участием Сергея Левченко опубликовали сейчас, хотя оно было снято в 2016 году? Сторонники губернатора говорят, что ролик — элемент избирательной гонки. 9 сентября, в единый день голосования, в Прибайкалье пройдут выборы в законодательное собрание. Сергей Левченко представляет КПРФ, у него давние конфликты внутри региона. Хотя бы по этой причине информация о недоработках в регионе очень часто выходит на федеральный уровень. Журналисты и пользователи социальных сетей регулярно сообщают о применении административного ресурса в регионе, бизнес-проектах жены и сына Левченко. Впрочем, таким набором обвинений вряд ли кого-то удивишь. Зато убийство предположительно спящего животного очень хорошо разошлось по СМИ и социальным сетям. В первую очередь, как отмечают пользователи, потому что оно лучше всего характеризует стрелявшего.