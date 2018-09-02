В США женщина сняла на видео отдыхающего в ее гамаке медведя

Жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео, на котором запечатлен медведь, который прилег отдохнуть в гамаке на ее заднем дворе.

По словам женщины, медведь приходит не первый раз. Ранее он уже посещал ее двор, при этом каждый раз он укладывается в гамак и качается, пишет «РИА Новости».

25 августа стало известно, что в американском штате Колорадо огромный черный медведь пробрался в отель, вдохновивший писателя Стивена Кинга на написание романа «Сияние».