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В США женщина сняла на видео отдыхающего в ее гамаке медведя

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Фото: youtube.com
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Жительница американского штата Северная Каролина опубликовала видео, на котором запечатлен медведь, который прилег отдохнуть в гамаке на ее заднем дворе.

По словам женщины, медведь приходит не первый раз. Ранее он уже посещал ее двор, при этом каждый раз он укладывается в гамак и качается, пишет «РИА Новости».

25 августа стало известно, что в американском штате Колорадо огромный черный медведь пробрался в отель, вдохновивший писателя Стивена Кинга на написание романа «Сияние».

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