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Песков пошутил о приличном поведении медведя при встрече с Путиным

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о мерах безопасности, принятых во время отдыха президента РФ Владимира Путина в Туве.

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Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой всё это вооружение, <…> потому что это дикая и нетронутая природа», — передает «РИА Новости» слова Пескова в эфире телеканала «Россия 1».

По заявлению представителя Кремля, безусловно, для обеспечения безопасности российского лидера всё отслеживается.

«Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно», — пошутил Песков и пояснил, что поездка в Туву была напряженной.

Пресс-секретарь уточнил, что глава государства совершал многочасовые походы в горах на высоте 1,8 тыс. м. Также он отметил, что появление президента не испугало боязливых козерогов.

«Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали», — рассказал Песков с улыбкой.

Накануне телеканал «Россия 24» показал сюжет об отдыхе президента России на Енисее. Глава государства провел в Туве выходные 25–26 августа. Компанию ему составили глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. 

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