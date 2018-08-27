Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

Видеоролик, снятый во время отдыха президента России Владимира Путина на Енисее в Туве, появился в Сети в понедельник, 27 августа.

Глава государства провел выходные, 25 и 26 августа, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова.

Путина и его спутников сопровождали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Ранее в понедельник в интернете появились фото президента, сделанные во время отдыха. Некоторые кадры сняты в горах, на некоторых Путин запечатлен во время прогулки на катере по водоему.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом году российский лидер не рыбачил, поездка носила характер видового туризма.

В начале августа прошлого года Путин провел выходные в Южной Сибири. Тогда сообщалось, что президент рыбачил в горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента, как и в этом году, сопровождали министр обороны и глава Тувы, а также глава Хакасии Виктор Зимин.