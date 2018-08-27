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В Сети появились фото Путина с отдыха на Енисее

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Фотографии, сделанные во время отдыха президента России Владимира Путина в Туве в выходные, 25 и 26 августа, стали доступны в интернете.

На снимках глава государства запечатлен в одежде защитного цвета и в шляпе. Несколько кадров сделаны в горах, на других фотографиях Путин совершает прогулку на катере по водоему, передает ТАСС.

На некоторых снимках Путин держит в руках палки для скандинавской ходьбы. Также есть несколько фотографий, сделанных в лесу. На одной из них президент вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу изучает растение, держа его в руках.

Ранее 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел минувший уикенд на Енисее в Туве в компании Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, а также главы республики Шолбана Кара-оола и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева.

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