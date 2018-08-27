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Путин рассказал о продолжении программы расселения аварийного жилья

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы эту программу будем продолжать. Кемерово — это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья», — сказал глава государства на встрече с рабочими угольного разреза «Черниговец».

Так президент отреагировал на слова одного из рабочих, пожаловавшегося ему на то, что власти Кемеровской области при расселении ветхого домов не смогли выделить квартиры двум семьям.

По словам рабочего, в администрации заявили, что давать квартиры этим двум семьям не планируют, сообщает «Интерфакс».

«Они ошибаются», — ответил на эту реплику врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев, также присутствовавший на встрече.

Путин, в свою очередь, выразил мнение, что «две квартиры это не такая большая проблема для Кемеровской области».

Как сообщила в ноябре прошлого года «Известиям» директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко, по состоянию на конец 2017 года в России насчитывается более 11 млн кв. м аварийного жилья, что сопоставимо с показателями пятилетней давности. Такие темпы ветшания специалисты объясняют тем, что большинство домов, признаваемых сегодня ветхими, были ударными темпами построены в середине прошлого века.

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