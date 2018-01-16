Прямой эфир

Путин обсудит с правительством переселение россиян из ветхого жилья

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник в «Ново-Огарево» проведет совещание с членами кабинета министров, будут обсуждаться вопросы переселения россиян из ветхого жилья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоится регулярное совещание с членами правительства. Сегодня достаточно большая, важная повестка дня. Профильными вопросами будут вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, ряд других актуальных тем», — приводит «РИА Новости» заявление Пескова.

Планируется также рассмотреть текущие вопросы в присутствии СМИ, докладчиком выступит министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как сообщила в ноябре «Известиям» директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко, по состоянию на конец 2017 года в России насчитывается более 11 млн кв. м аварийного жилья, что сопоставимо с показателями пятилетней давности. Такие темпы ветшания специалисты объясняют тем, что большинство домов, признаваемых сегодня ветхими, были ударными темпами построены в середине прошлого века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин объявил о продолжении расселения из аварийного жилья
Росстат и Фонд ЖКХ насчитали разное количество аварийных домов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017