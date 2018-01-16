Путин обсудит с правительством переселение россиян из ветхого жилья

Президент России Владимир Путин во вторник в «Ново-Огарево» проведет совещание с членами кабинета министров, будут обсуждаться вопросы переселения россиян из ветхого жилья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоится регулярное совещание с членами правительства. Сегодня достаточно большая, важная повестка дня. Профильными вопросами будут вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, ряд других актуальных тем», — приводит «РИА Новости» заявление Пескова.

Планируется также рассмотреть текущие вопросы в присутствии СМИ, докладчиком выступит министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как сообщила в ноябре «Известиям» директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко, по состоянию на конец 2017 года в России насчитывается более 11 млн кв. м аварийного жилья, что сопоставимо с показателями пятилетней давности. Такие темпы ветшания специалисты объясняют тем, что большинство домов, признаваемых сегодня ветхими, были ударными темпами построены в середине прошлого века.