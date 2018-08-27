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Путин возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в Кемерово

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», расположенном в кемеровском музей-заповеднике «Красная горка». Об этом 27 августа сообщается на сайте Кремля.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

После возложения цветов президент провел в Кемерово заседание комиссии по вопросам стратегии и развития топливно-энергетического комплекса.

До церемонии в музее-заповеднике глава государства пообщался с рабочими разреза «Черниговец». Он заявил, что власти России в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль по вопросам безопасности в шахтах.

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