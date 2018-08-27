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В Кремле рассказали о программах Путина и Си Цзиньпина на ВЭФ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин посетит IV Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Представитель Кремля отметил, что также на форум приедет председатель КНР Си Цзиньпин.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, известны ли даты визита Путина на ВЭФ и проведет ли российский лидер переговоры с Си Цзиньпином, Песков подтвердил, что общение двух лидеров запланировано.

«Си Цзиньпин будет находиться во Владивостоке на ВЭФ с полноформатным визитом, его программа будет обширной по содержанию и по набору мероприятий», — сказал он в понедельник, 27 августа.

Песков также подчеркнул, что президент России обязательно посетит форум, у него запланирована обширная программа.

Программа лидеров России и Китая не предусматривает совместного посещения военных учений «Восток-2018», добавил представитель Кремля.

Ранее в понедельник стала известна культурная программа IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. Как пишет «Газета.ру», 7 августа опубликовали деловую программу форума с краткими аннотациями и основными темами сессий.

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