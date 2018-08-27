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Сибирские выходные

Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы
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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Владимир Путин провел минувшие выходные в Республике Тыва. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер воспользовался возможностью отдохнуть на природе перед началом рабочей поездки по регионам Сибири.

Путин отдохнул с Шойгу и Бортниковым на Енисее

Президент посетил Туву в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. Как рассказал Дмитрий Песков, российский лидер побывал в верховьях Енисея, куда он вылетел накануне заседания комиссии по ТЭК в Кемерово.

— Походил по горам, полюбовался красотами, — пояснил пресс-секретарь главы государства. — Это был туризм видовой, природный туризм.

По словам Дмитрия Пескова, помимо министра обороны и директора ФСБ, в поездке президента в течение двух дней сопровождали руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Ранее Владимир Путин также отдыхал в Туве — его фотографии, сделанные на рыбалке, бурно обсуждали зарубежные СМИ, отмечая, что российский лидер находится в отличной форме.

Рабочая поездка президента по Сибирскому федеральному округу началась с визита в Кемерово. 28 августа Владимир Путин намерен посетить форум «Технопром» в Новосибирске и проведет совещание в Омске.

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