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Глава Иркутской области хладнокровно расстрелял спящего медведя

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Фото: youtube.com
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В Сети появилось видео, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в упор расстрелял спящего медведя в берлоге. 

Ролик опубликовало информагентство «ИрСити» на своем канале в YouTube.

На кадрах видно, что сперва губернатор проверяет ружье и проводит «оценку объекта охоты». После того как Левченко убедился, что хищник пребывает в глубокой спячке, он хладнокровно расстрелял медведя. Затем мертвого зверя вытащили из берлоги с помощью веревки. 

В комментариях к видео возмутились поступком чиновника.

«Герой! Завалил спящего медведя! Будет что внукам рассказать, показывая трясущимися пальцами старые фотографии», — написал TiM Timoff.

«Это убийцы, а не охотники﻿», — отметил Dr. transe.

«А что сначала разбудить засцали? Левченко такой Левченко﻿», — спросил Иван Узбекоав.

По мнению председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Николаева, в губернаторской охоте есть определенные признаки нарушения.

«Есть соответствующий приказ Минприроды от 2010 года, где запрещена зимняя охота на медведя в берлоге. Это если не говорить об этической стороне вопроса. Поэтому насколько это законно, мне кажется, очень важно, чтобы разобрались правоохранительные органы», — сказал он порталу iz.ru.

Он добавил, что видео вызвало широкий общественный резонанс и это требует реакции со стороны депутатского корпуса. 

Как пояснил законодатель, зверя «очень тихонько пришли, пристрелили». Николаев предполагает, что это могла быть самка, поскольку медведь шатун не будет ждать, когда в него прицелятся. 

«Здесь очень много нюансов, которые требуют своего разъяснения. Я очень надеюсь, что Природоохранная прокуратура разберется в этом вопросе. Запрос направлен. В рамках действующего законодательства должны ответить в течение 30 дней», — заключил он.

Ранее в июле ФСБ предложила считать медведей стратегически важным ресурсом из-за сокращения популяции этих животных. 

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