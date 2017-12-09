Ролик с умирающим от голода медведем вызвал сострадание в соцсетях
Видеозапись умирающего от голода белого медведя взволновала социальные сети. Ролик опубликовал в Instagram фотограф Пол Никлен. Видео сняли на канадском острове Баффинова Земля.
«Это душераздирающая сцена, которая преследует меня, но я знаю, что мы должны поделиться этим ужасом, если хотим сломать стену равнодушия», — написал Никлен.
Он подчеркнул, что «так выглядит голод». Фотограф признался, что ни он сам, ни его съемочная группа не смогли бы помочь животному и снимали его, «сдерживая слезы». По его сведениям, медведь умер в ближайшие дни после видеосъемки.
Это видео должно обратить внимание общества на проблему глобального потепления, считает Никлен. Ведь именно по этой причине арктические белые медведи могут вымереть в ближайшее время.
Публикация от Paul Nicklen (@paulnicklen) Дек 5 2017 в 8:52 PST