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Ролик с умирающим от голода медведем вызвал сострадание в соцсетях

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Видеозапись умирающего от голода белого медведя взволновала социальные сети. Ролик опубликовал в Instagram фотограф Пол Никлен. Видео сняли на канадском острове Баффинова Земля.

«Это душераздирающая сцена, которая преследует меня, но я знаю, что мы должны поделиться этим ужасом, если хотим сломать стену равнодушия», — написал Никлен.

Он подчеркнул, что «так выглядит голод». Фотограф признался, что ни он сам, ни его съемочная группа не смогли бы помочь животному и снимали его, «сдерживая слезы». По его сведениям, медведь умер в ближайшие дни после видеосъемки.

Это видео должно обратить внимание общества на проблему глобального потепления, считает Никлен. Ведь именно по этой причине арктические белые медведи могут вымереть в ближайшее время.

 

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