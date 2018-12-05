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Названы самые враждебные народы планеты

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Reinhard Dirscherl
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На планете Земля около сотни народов, не желающих идти на контакт с внешним миром и некоторые из них — крайне воинственны. Список самых опасных племен составило агенство «РИА Новости», ссылаясь на ряд исследований. 

Так, по мнению большинства антропологов, коренное население Северного Сентинельского острова в Индийском океане — единственное по-настоящему изолированное от мира. Никто не знает, на каком языке говорят сентинельцы, каковы их строй и численность. За полтора века с племенем было не больше десятка контактов, и все они проходили на расстоянии выстрела из лука, например с лодки или вертолета. Тех, кто осмеливался подходить ближе, убивали. 

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Однако ученым удалось выяснить, что туземцы всё еще живут в каменном веке, занимаются охотой и собирательством. Известно также, что они не знакомы с сельским хозяйством и не умеют добывать огонь. Вероятно, они пользуются  случайными возгораниями, а потом хранят тлеющие угли в специальных сосудах.

Ближайший сосед сентинельцев по развитию — это племя джарава на западном побережье островов Южный и Средний Андаман (Индия). По мнению специалистов, за 55 тыс. лет полной изоляции от внешнего мира их образ жизни практически не изменился. Джарава ловят рыбу, собирают фрукты, коренья, мед диких пчел, а также охотятся на диких свиней и черепах. Всего в их рационе более 150 видов растений и около 350 видов животных.

До недавнего времени аборигены категорически отказывались общаться с чужаками и встречали их стрелами. Однако в конце 70-х годов XX века через их отдаленные поселения провели дорогу, которая соединила их с островной администрацией. В результате с джарава стали идти на контакт. Туристы дают им еду и различные безделушки за возможность посмотреть на «танцы дикарей». Итог бывает печальным — от путешественников туземцам передаются инфекции, к которым у них нет иммунитета. Так, с 1999 по 2006 год почти половина джарава погибла от эпидемии кори. 

Самый скрытный и малочисленный народ живет на востоке Эквадора, на территории национального парка Ясуни. Это индейцы тагаери, которые когда-то были частью большого племени ваорани. В 1968 году их сородичи вошли в контакт с протестантскими миссионерами, ушли в леса и оборвали все связи с внешним миром. 

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О самих тагаери почти ничего не известно. Более того, по некоторым данным, их осталось не более 30 человек. Основное занятие племени — охота и собирательство, с земледелием они не знакомы. В последние 10 лет молодежь тагаери ходит в деревни ваорани, чтобы обменять охотничью добычу на одежду и оружие.

В 1987 году проповедники предприняли последнюю попытку общения с этим народом. Все они погибли.

Почти восемь десятков племен, не пользующихся благами цивилизации, обитают в долине Амазонки (Южная Америка). Самое необщительное и воинственное из них — кавахива, проживающее в бразильском штате Мату-Гросу.

Об аборигенах и их языке известно мало. Самих индейцев также почти никто не видел. Вся информация об образе жизни кавахива получена от соседних племен, которые называют их красноголовыми. Рассказывают, мужчины кавахива ночью имитируют голоса птиц и диких зверей. 

Между тем, ученые часто обнаруживают заброшенные деревни этого племени. В домах находят копья, луки и стрелы, кухонную утварь, плетеные корзины с орехами, гамаки. Судя по этим предметам, кавахива ведут кочевой образ жизни, занимаются охотой и собирательством и также не знакомы с сельским хозяйством. 

Ранее в ноябре эксперты назвали самые опасные и безопасные для туристов страны. Учитывались как угрозы здоровью, так и безопасность ситуации.

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