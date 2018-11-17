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Эксперты назвали самые опасные и безопасные для туристов страны

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Фото: Depositphotos
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Специалисты сервисной медицинской компании International SOS составили интерактивную карту опасности стран для туристических поездок в 2019 году. Учитывались как угрозы здоровью, так и безопасность ситуации.

Африка оказалась самым опасным континентом с точки зрения угроз здоровью, сообщает «Интерфакс». В Ливии, Сомали, Нигере и Центральноафриканской республике угроза признана критической.

Крайне опасными также признали Афганистан, Ирак, Йемен, Венесуэла и Северная Корея.

Россия попала в нейтральную категорию. К ней же отнесли Бразилию, Аргентину, Индию, Индонезию и Таиланд, а также Филиппины и Китай.

Самой безопасной страной оказались Турция, большинство европейских стран, Япония и Южная Корея, США, Канада и Австралия.

Наиболее опасными с точки зрения дорожной ситуации также оказались африканские государства. В рейтинг также попали Казахстан и Вьетнам. Безопасными эксперты назвали дороги Канады, Австралии, Западной и Северной Европы.

14 ноября сервис Tvil.Ru опубликовал список мест для интеллектуального туризма. Первое место занял Санкт-Петербург, второе — Москва. Третье поделили Екатеринбург и Пермь. 

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