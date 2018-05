Запустили исток

Грузия превратилась для литовских чиновников в Сакартвело. Использовать это наименование в Вильнюсе теперь могут в официальных документах. Впрочем, и традиционное «русифицированное» название закавказской республики остается в большинстве случаев законным. Зачем прибалтийское государство решило «вернуться к истокам», кому мешает вторая Македония и куда подевался Свазиленд — в материале портала iz.ru.

О несколько неожиданном решении объявили в начале мая власти Литвы. Как заявил министр иностранных дел прибалтийского государства Линас Линкявичус, отныне в качестве официального названия Грузии в республике будет использоваться Сакартвело (Sakartvelo). «В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело! Поздравляю! — написал глава дипведомства в своем Twitter, добавив еще и на грузинском: — Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!»

On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH