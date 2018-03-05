Косово — не помеха

Сербия может быть принята в Евросоюз без официального признания независимости Косово, так как Белград не намерен мириться с суверенитетом Приштины. Об этом «Известиям» рассказали собеседники в Европарламенте (ЕП). Информацию подтвердили и в Еврокомиссии (ЕК). Официальный представитель ЕК Алкей Смерилли подчеркнул, что вопрос признания спорных территорий не является обязательным условием для вступления в ЕС. Эксперты отмечают: патовая ситуация, возникшая вокруг расширения Евросоюза, требует от Брюсселя проявления политической воли.

В феврале Еврокомиссия представила новую стратегию по Западным Балканам, в которой отмечается, что Сербия и Черногория — главные претенденты на вступление в ЕС. Присоединиться они смогут не раньше 2025 года, уточняется в документе. Переговоры ведутся с Белградом с 2014 года, с Подгорицей — с 2012-го. При этом два правительственных источника в Сербии пояснили «Известиям», что сейчас Брюссель фактически требует от Белграда признать Косово, поскольку такой шаг сразу «снимет все преграды на сербском пути в ЕС».

Как отметил высокопоставленный источник «Известий» в российских дипломатических кругах, на закрытых обсуждениях европейские партнеры пытаются заставить Сербию «полностью отказаться от региона, но сербы никогда этого не сделают и не будут разменивать независимость на членство в Евросоюзе». Поэтому ЕС придется пойти на компромисс и принять Сербию в свои ряды и без официального признания Белградом суверенитета Косово, уточнили собеседники в ЕП и ЕК.

В Еврокомиссии «Известиям» заявили, что вопрос признания — свободный выбор каждого государства и не является предварительным условием для вступления в ЕС.

— Диалог по нормализации отношений между Белградом и Приштиной при содействии высокого представителя, вице-президента ЕС Федерики Могерини направлен на содействие сотрудничеству между двумя сторонами, достижение прогресса на пути к Европе и улучшение жизни людей, — заявил «Известиям» пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и вопросам расширения Алкей Смерилли. — Мы придерживаемся нейтральной позиции. Для нас главное, чтобы Белград и Приштина нашли конструктивный подход и сотрудничали.

Косовская проблема — главный фактор нестабильности в балканском регионе. Основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неопределенным статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке большинства западных стран провозгласило независимость. Белград не признал ее. Согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия (КиМ) — неотъемлемая часть сербской территории, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244.

Косово сейчас признают 116 государств ООН (последним стал Барбадос 15 февраля 2018 года). Между тем солидарность с Сербией выражают не только Москва и Пекин (постоянные члены СБ ООН), но и пять стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

— В Евросоюзе есть разные предложения. Например, вариант разделения Косово на две части — сербскую и албанскую, когда территория с преимущественно сербским населением воссоединится с Сербией, а албанская получит признание. Но это почти нереализуемо, учитывая позицию сегодняшнего Белграда. Поэтому Сербия станет членом ЕС без признания Косово, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Яромир Кохличек.

Два других источника в ЕП также заявили, что в конечном итоге Брюссель откажется от требования признать Косово, поскольку иначе Сербии не будет в Евросоюзе, «где хотят ее видеть и названа уже примерная дата вступления».

В ЕС уже были примеры, когда страны входили в состав объединения, имея территориальные споры. Так, Кипр в 2004 году был принят во время самого масштабного расширения союза, несмотря на неурегулированную проблему Северного Кипра (1/3 часть острова, которая провозгласила независимость в 1974 году при поддержке Турции). Территориальные споры не обошли Словению и Хорватию, которые до сих пор не могут поделить несколько километров границы. Согласно решению Постоянной палаты третейского суда, Любляна должна иметь доступ к международным водам на севере Адриатического моря через коридор, пересекающий хорватские воды. Территориальный спор с 1990-х годов существует также между Скопье (не член ЕС) и Афинами. Дело в том, что на территории Греции есть области, в названиях которых присутствует слово «Македония». Поэтому Афины требуют от Скопье переименовать свое государство.

Однако вопрос Косово стоит особняком.

— От Брюсселя требуется проявление политической воли. Сейчас в ЕС многие понимают, что было опрометчиво столь настойчиво продвигать курс на независимость Косово. Однако для НАТО и ЕС важно обеспечить международно-правовое закрепление операции 1999 года (военная операция НАТО против бывшей Югославии. — «Известия») и последующего признания независимости Косово со стороны большинства стран — членов ЕС, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

По словам эксперта, проблема Косово для ЕС принципиальна не в плане ее сложности и не потому, что она мешает принять Белград в союз, а еще и потому, что это — так называемое незакрытое досье. И сейчас многое зависит от способности Брюсселя отказаться от тех планов, которые претворялись в жизнь во время развала Югославии.

Однако необходимо помнить, что не только вопрос статуса самопровозглашенной республики может стать помехой на пути вступления страны в ЕС. Белград неоднократно заявлял, что не будет вводить антироссийские санкции и намерен сохранить на своей территории российский гуманитарный центр в городе Ниш, против которого выступают ЕС и НАТО. Кроме того, нельзя забывать, что часть населения и ряд политических сил этой страны и вовсе выступают за «российский вектор» развития, продвигая идею присоединения к ЕАЭС и ОДКБ. К примеру, парламентская Сербская радикальная партия. Подавляющее большинство тех, кто поддерживает интеграцию с ЕС, также против обострения отношений с Москвой. И если Брюссель не проявит гибкость по всем острым вопросам, то Белграду будет проще отказаться от вступления в ЕС.