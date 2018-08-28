Испытание мужеством: африканский обряд инициации

Масаи — полукочевой народ, населяющий часть территорий Кении и Танзании. Они по-прежнему соблюдают древние ритуалы, в том числе проводят обряд инициации, после которого мальчики-подростки получают право считаться взрослыми мужчинами. Как выглядит эта церемония — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Мальчики, которым предстоит пройти обряд, — все они принадлежат к племени, которое живет в кенийском графстве Каджидо, недалеко от границы с Танзанией
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Этот мальчик кусает бычье сердце: масаи — народ охотников и пастухов и коровы для них — особые животные
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Церемония состоит из нескольких этапов-испытаний, каждый из которых имеет свое символическое значение
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Посох — один из предметов, которые имеют право носить взрослые мужчины этого народа. Есть и альтернативы — нож, копье или вариант дубинки, напоминающей человеческую кость. Но в реальности именно палка часто оказывается главным оружием масаи
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
И дети, и взрослые перед церемонией наносят на свои лица охристую краску
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Масаи сохранили свою культуру и традиции, невзирая на колонизацию, но современные технологии им все-таки не чужды — один из членов племени использует экран телефона как зеркало, раскрашивая лицо перед церемонией
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Семья позирует для памятного фото после прохождения обряда
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Раньше юношам также нужно было убить льва, чтобы считаться молодыми воинами, но со временем кенийские власти такую охоту запретили, поэтому теперь это требование соблюдают не всегда
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Взрослый масаи надевает на палец мальчика один из символов мужественности — кольцо из бычьей кожи
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Люди этого народа благодаря своей смелости считаются одними из лучших воинов в Африке. Они же часто выступают в качестве охранников, сопровождая западных туристов
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
И мужчины, и женщины этого народа бреют головы, а в качестве главного украшения используют ожерелья и браслеты из бисера. При этом многие отмечают природную красоту масаи
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