Чужими дорогами

Крупнейшие лагеря беженцев в основном расположены в Северной Африке — многие из них вмещают тысячи человек, однако этого недостаточно. Так, в Сомали десятки тысяч людей страдают из-за гражданской войны, продолжающейся в регионе с 1990-х годов. Ситуацию усугубила сильная засуха 2017 года, которая привела к массовому голоду. Для многих жителей страны теперь такие лагеря — единственный шанс найти пропитание
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rachel Ceretto
Уже несколько лет Уганда помогает беженцам из соседнего Южного Судана — ежегодно здесь принимают сотни тысяч человек, при этом местные власти не только устраивают лагеря, но и создают целые поселения для беженцев, дают им землю и помогают найти работу или обрести новую специальность
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Shalan Stewart
Это, например, поселение Биди-Биди, специально созданное для выходцев из Южного Судана в Уганде — одно из самых больших селений для беженцев в мире. В 2016 году там жили больше 200 тыс. бывших жителей Южного Судана, около 80 тыс. из них были детьми. Примерно 20 тыс. детей ходили в местную школу — но вот ресурсов на то, чтобы обеспечить всех учебными материалами, у Уганды уже не хватало
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
В 2016 и 2017 годах к беженцам из африканских и ближневосточных стран добавились также представители небольшой этнической группы мусульман рохинджа, живущих на территории Мьянмы. Власти страны уже много лет преследуют их, называя нелегальными мигрантами из Бангладеш. Но в последние два года гонения приняли массовый характер — дома многих из них были сожжены, участились случаи убийств, в том числе и детей
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Фото: Global Look Press/DPA/SOS Mediterranee/Laurin Schmid
По данным ООН на 2017 год, в мире ежегодно погибает больше 4 тыс. беженцев — около 2 тыс. из них тонут в Средиземном море, пытаясь попасть к берегам Италии
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Фото: REUTERS/Nita Bhalla
Постоянно растущие лагеря беженцев, помимо прочего, приводят и к экологическим проблемам — далеко не всегда у принимающих стран хватает ресурсов для того, чтобы принять такое количество людей. Правда, поддерживать порядок иногда помогают и сами беженцы — как, например, этот сомалиец Абтидон Али Махат в кенийском лагере
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Фото: REUTERS/Omar Ibrahim
Большинство лагерей, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, существуют благодаря поддержке ООН — местные правительства далеко не всегда могут самостоятельно поддерживать их работу
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Фото: REUTERS/Ali Hashisho
Мальчик — беженец из Сирии в одном из лагерей Ливана
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Фото: Global Look Press/ZUMA Jean-Christophe Guillaume
Впрочем, даже те, кто добирается до Европы, на этом обычно не останавливаются. Дальше им нужно оформить официальный статус беженца и получить разрешение на въезд в страну, которая готова будет их принять. Как, например, этот беженец из Судана, который вместе с остальными ждет документов для въезда в Великобританию в одном из парков Брюсселя
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Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
Так проходит собеседование с претендентами на статус беженца в одном из офисов Управления по делам беженцев в Берлине
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В среду, 20 июня, отмечают Международный день беженцев. Тема миграционного кризиса уже несколько лет — одна из самых актуальных для мировых СМИ. Только в Европе ежегодно убежища ищут больше миллиона человек. Большинство из них прибывают из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Многие гибнут в пути, но даже тем, кому удается добраться, шанс начать всё сначала не дается легко. Жизнь людей, которые вынуждены были оставить свои дома, — в галерее портала iz.ru
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