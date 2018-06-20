Чужими дорогами

В среду, 20 июня, отмечают Международный день беженцев. Тема миграционного кризиса уже несколько лет — одна из самых актуальных для мировых СМИ. Только в Европе ежегодно убежища ищут больше миллиона человек. Большинство из них прибывают из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Многие гибнут в пути, но даже тем, кому удается добраться, шанс начать всё сначала не дается легко. Жизнь людей, которые вынуждены были оставить свои дома, — в галерее портала iz.ru