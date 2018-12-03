Управляемая мутация: как сегодня лечат ВИЧ

Лекарство, излечивающее ВИЧ, может появиться в ближайшие несколько лет, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Почему регулярно появляющиеся новости, подобные этой, не соответствуют действительности, и какие реальные успехи в борьбе с вирусом иммунодефицита человека уже есть, выяснили «Известия».

Китайские двойняшки

Хе Цзянькуй (He Jiankui), китайский ученый из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, рассказал в середине ноября о рождении девочек-близняшек с измененным геномом. Геном был отредактирован на стадии эмбрионального развития для защиты детей от ВИЧ.

Задачей ученого было «отключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Хе работал с парами, в которых мужчины ВИЧ-положительные (и принимающие препараты, а потому незаразные), а женщины — отрицательные. Геном был изменен в 16 эмбрионах, из них 11 были использованы для искусственного оплодотворения, и лишь одна женщина в результате забеременела — двойней (ученый позже заявил, что, возможно, второй женщине тоже удалось забеременеть). При этом обе копии гена CCR5 удалось изменить лишь у одной из близняшек. У второй отредактирована одна копия, так что ребенок может в будущем заразиться ВИЧ.

Наука_1 Китайский ученый-генетик Хе Цзянькуй Фото: Global Look Press/S.C. Leung

Автор цитаты Около 1% населения Северной Европы, в том числе в России, имеют иммунитет к ВИЧ с рождения.

Попытки научиться переносить эту невосприимчивость от одного человека к другому ученые предпринимают уже давно. На этой идее основывался и эксперимент Хе Цзянькуя. Но несмотря на окрыляющие результаты, к истории с редактированием генома эмбрионов много вопросов.

Во-первых, ни одной статьи в рецензируемом научном журнале с деталями работы пока не опубликовано. А раздел, посвященный работе с детьми, на сайте лаборатории Хе в Южном университете недоступен. И все сведения об успехе эксперимента основаны на выступлении ученого на Международной конференции по редактированию генома в Гонконге и его интервью Associated Press.

Во-вторых, будущие риски для детей от редактирования генома неизвестны. А между тем «отключение» гена CCR5 повышает опасность заражения лихорадкой Западного Нила и другими вирусными заболеваниями, а также увеличивает вероятность смерти от гриппа. «Я верю, что это способно помочь семьям и их детям. Если это приведет к нежелательным побочным эффектам или навредит, я буду чувствовать ту же боль, что и они, и ответственность за это будет лежать на мне», — сказал по этому поводу Хе в интервью.

Из-за отсутствия доказательств безопасности редактирования генома подсаживать измененные эмбрионы женщинам запрещено в большинстве стран. Поэтому выпускник Стэнфорда и университета Райса Хе Цзянькуй и поставил эксперимент в Китае. Кстати, в этом ему помогал профессор биоинженерии Майкл Дим, с которым Хе познакомился во время обучения.

Значительная часть научного сообщества эксперимент осудила как аморальный. «Я не думаю, что в этом была медицинская необходимость. Список заболеваний [к которым в результате эксперимента снизилась сопротивляемость двойняшек], который был озвучен во время дискуссий, вызывает гораздо больше опасений», — заявил модератор конференции, на которой выступил Хе, лауреат Нобелевской премии по медицине Дэвид Балтимор (David Baltimore). Неприемлемым назвала эксперимент и Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna), одна из создательниц технологии редактирования генома CRISPR, которую, предположительно, использовал Хе.

Более того, китайский ученый не смог или отказался ответить на несколько важных вопросов, в том числе о том, кто финансировал исследование и как он удостоверился, что подопытные знали о возможных последствиях. Смутило ученых и то, что данные о начале эксперимента в государственный реестр клинических испытаний были внесены лишь 8 ноября 2018 года — почти через год после его начала.

Однако есть и те, кто приветствуют поступок китайского исследователя. Например, гарвардский генетик Джордж Черч (George Church), обративший внимание на то, что ВИЧ — растущая угроза для человечества. И заведующий лабораторией эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН Сурен Закиян. По его словам, если заявления Хе правда, «то это колоссальный прорыв для фундаментальной науки».

Берлинский пациент

Попытки ученых справиться с ВИЧ можно условно разделить на две категории: направленные на предотвращение и лечение вируса. Самый известный случай того, что условно можно назвать успешным лечением (на самом деле речь идет о затянувшемся инкубационном периоде) получил название «берлинский пациент».

Американец Тимоти Рей перенес в немецкой больнице две операции по трансплантации костного мозга от донора, невосприимчивого к ВИЧ. Они происходили в 2007 и 2008 годах. Вылечить медики пытались его от рака крови. А в результате удалось справиться не только с лейкозом, но и снять пациента с антиретровирусной терапии — лекарств, которые принимают ВИЧ-положительные, чтобы замедлить развитие вируса.

Наука_1 Тимоти Рей — «берлинский пациент» Фото: Global Look Press/T.J. Kirkpatrick

Автор цитаты Говорить об излечении Рея от ВИЧ специалисты не спешат: сколько еще 52-летний пациент сможет продержаться без терапии, неизвестно.

По словам академика Вадима Покровского, тиражировать опыт «берлинского пациента» не получается потому, что «подбирать доноров для пересадки костного мозга очень трудно». «Поэтому теперь разрабатывается более перспективная идея: брать стволовые клетки от самого человека, превращать их в невосприимчивые к вирусу и вводить обратно — как для лечения, так и профилактики заражения», — сказал Покровский в интервью агентству «Интерфакс».

Испанские больные

Еще о нескольких случаях затянувшегося инкубационного периода у пациентов с ВИЧ заявили в феврале 2017 года испанские ученые. Они работали с пациентами, которые были заражены ВИЧ не дольше полугода. Вводили им препарат, который «тренировал» иммунную систему обнаруживать клетки, содержащие вирус.

После заражения ВИЧ человек может не чувствовать симптомов до 10–12 лет. То есть ученые искусственно пробуждали спящий вирус. Делалось это потому, что справиться с неактивным вирусом с помощью существующих лекарств невозможно.

В результате у 10 из 13 пациентов количество вирусов в крови увеличилось, и они стали проходить антиретровирусную терапию. Но у остальных вирус либо не обнаружился вообще, либо — в незначительном объеме. И в таком состоянии без терапии они провели до 30 недель. Отчитались ученые о работе с 13 пациентами, но на самом деле их было больше — не все вошли в финальную выборку по разным причинами.

После публикации результатов многие СМИ писали о создании вакцины от ВИЧ, однако говорить об этом было преждевременно. Тем более что новых заявлений испанских ученых по поводу состояния подопытных найти не удалось.

Российские инфицированные

Подобные случаи, когда зараженные ВИЧ не нуждаются в замедляющей развитие вируса терапии, встречаются не только в Германии и Испании. По крайней мере об одном ВИЧ-положительном с 20-летним стажем, который без проблем для здоровья отказался от терапии, известно в России. Однако экстраполировать этот опыт на других пациентов так, чтобы состояние улучшалось в 100% случаев, пока не удается.

Поэтому люди с ВИЧ-положительным статусом постоянно принимают лекарства. Антиретровирусная терапия — единственный способ борьбы с вирусом, чья эффективность, пусть и временная, доказана. Кроме того, она исключает возможность передачи вируса от человека к человеку, в том числе от ВИЧ-положительных матерей детям.

Однако с терапией тоже есть проблемы. Во-первых, побочные эффекты от приема препаратов. «Лекарства могут воздействовать на печень, сердечно-сосудистую, нервную системы. При приеме некоторых препаратов фиксируют склонность к самоубийству», — рассказал Вадим Покровский, добавив, что из-за побочных эффектов терапию каждый год бросают 15–20% начавших лечение.

Во-вторых, терапия дорогая. В России за счет бюджета в прошлом году удалось обеспечить лекарствами 340 тыс. пациентов, в этом — 412 тыс.

Наука_1 Фото: Global Look Press/Hao Qunying

Автор цитаты По данным Министерства здравоохранения РФ на ноябрь 2018 года, у 808 тыс. россиян ВИЧ.

Пусть это меньше, чем 1,2 или 1,5 млн, о которых говорят другие организации, в том числе негосударственные, которые ведут свою статистику. В любом случае, количество людей, которых удается лечить за счет бюджета, существенно меньше количества больных. В прошлом году Россия стала первой страной в Европе по числу новых случаев заражения — 71,1 случай на 100 тыс. населения.

Инфицированным остается ждать попадания в бюджетную программу или лечиться самостоятельно. Ко второму варианту подталкивает и то, что некоторые новые зарубежные препараты запрещено покупать за государственный счет.

По данным руководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, цена на годовой курс антиретровирусной терапии варьируется от 10 тыс. до 300 тыс. рублей. Но для эффективного лечения с небольшим количеством побочных эффектов (а совсем избежать их невозможно) нужно 100–150 тыс. рублей в год. «Можно, конечно, купить препараты и за 20 тыс., но они довольно древние, 20–30-летней давности. А чем современнее препарат, тем меньше побочных действий, меньше таблеток надо принимать за раз», – отметил Вадим Покровский.

На стоимость необходимой ВИЧ-инфицированным терапии влияет и то, что заказывать препараты по большей части приходится за рубежом при существующих отечественных аналогах. «Есть и препараты, созданные в России, по качеству не уступающие импортным, но их немного. Предприниматели предпочитают идти по более простому пути и воспроизводить дженерики, то есть копии зарубежных препаратов. Мало кто вкладывается в разработку новых лекарств, потому что экономический эффект будет только через несколько лет, а все хотят заработать сразу и без особых усилий», — заключил академик.

Дело нескольких лет

Несмотря на то, что пока что все новости о якобы изобретении вакцины и/или лекарства от ВИЧ — в лучшем случае преувеличение, в целом профессиональное сообщество сходится в том, что до появления настоящего работающего препарата осталось недолго.

В мае 2017 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила об успешных результатах доклинических испытаний препарата «Динавир», разработкой которого занимается возглавляемый Покровским ЦНИИ. В основе препарата близкая изысканиям Хе Цзянькуя идея редактирования генома. «Динавир» — это препарат, который направлен на введение специальных генов в клетку, которые будут защищать эту клетку от вируса иммунодефицита. Таким образом, достигается эффект, когда у человека, зараженного ВИЧ, формируется популяция клеток, которые ВИЧ уже не заражает. Они выполняют свою иммунную функцию. Постепенно зараженные клетки вытесняются, умирают, а незараженные, модифицированные, остаются, и человек выздоравливает», — пояснила старший научный сотрудник ЦНИИ Дина Гладкова.

Сам Покровский считает, что появление излечивающих методик — дело нескольких лет. «Вопрос скорее в том, сколько они будут стоить и как быстро можно будет сделать их дешевыми и доступными для всех», — отметил он.

И хотя испытания российского препарата были удачными, о выпуске его на рынок речь пойдет, только когда медики получат доказательства отсутствия непредсказуемых последствий вмешательства в геном клеток. Тех самых доказательств, которых не стал дожидаться Хе Цзянькуй.