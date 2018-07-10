Ученые объявили о создании эффективной вакцины против ВИЧ

Международная группа ученых сообщила об успешных испытаниях вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как пишет Medical Xpress, вакцина под названием Ad26 была протестирована на почти 400 добровольцах. При этом испытания показали безопасность препарата и стойкий иммунный ответ против вируса.

Исследование проводилось при участии 393 здоровых человек в возрасте от 18 до 50 лет из 12 клиник в Восточной и Южной Африке, США и Таиланде.

Добровольцев разделили на две группы. Первые принимали Ad26, а вторые — препарат-пустышку.

В результате выяснилось, что вакцинация способствовала увеличению числа антител, борющихся с вирусом, и интенсивному фагоцитозу. Кроме того, активировались иммунные Т-клетки.

При этом отмечается, что все схемы вакцинирования оказались безопасными для здоровья человека. Наблюдались лишь небольшие побочные эффекты в виде головокружения или диареи.

Как пишет телеканал «Звезда», Ad26 также проверили на 72 макаках, у которых был зафиксирован аналогичный иммунный ответ.

«Эти результаты очень важны. Это исследование демонстрирует, что вакцина индуцирует устойчивые иммунные ответы у людей», — отметил профессор Гарвардской медицинской школы Дэвид Баруш.

При этом он отметил, что Ad26 хоть и может стать большим прорывом, еще не является окончательной вакциной.

«Эти результаты следует интерпретировать осторожно. Способность индуцировать иммунные ответы не обязательно указывает на то, что вакцина защитит людей от ВИЧ-инфекции. Мы с нетерпением ждем окончательные результаты исследования», –– добавил Баруш.

Испытания будут завершены к 2021 году.

7 июня сообщалось, что российские ученые приблизились к победе над ВИЧ. Препарат, «выключающий» рецепторы, к которым прикрепляется ВИЧ, планируется разработать в течение пяти лет.